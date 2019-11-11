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США отправят на Аляску неизвестную боевую машину 

News.ru + ещё 1 51 минуту назад
США отправят на Аляску неизвестную боевую машину
Фото: Twitter
Жители Соединённых Штатов заметили ранее не известную боевую машину, которую солдаты американской армии готовили на погрузку. Она будет отправлена на Аляску.
Корпус новинки сфотографировал пользователь Twitter Натан Уайт.
По данным издания «Defence blog», корпус предназначен для новейшей разработки, которую будут тестировать в Центре испытаний в Форт-Грили. Там технику проверяют на устойчивость к низким температурам.
При производстве нового вооружения был применён особый способ сварки, а сам корпус выполнен из сверхпрочного сплава алюминия.
Ранее генерал-лейтенант американской армии в отставке Томас Фоер заявил, что Вооружённым силам Штатов не стоит торопиться в создании гиперзвуковых ракет. Вместо того чтобы сравнять свой потенциал с вооружениями России и Китая, следует заняться обороной, отметил бывший военнослужащий.
По мнению генерала, будет лучше, если американцы станут развивать систему ПРО. Фоер считает, что ещё не известны возможности российских гиперзвуковых ракет, писал News.ru.
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Комментарии1 
Теги:
Оружие , Армия , Войска , Аляска , США
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