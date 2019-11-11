США отправят на Аляску неизвестную боевую машину

Жители Соединённых Штатов заметили ранее не известную боевую машину, которую солдаты американской армии готовили на погрузку. Она будет отправлена на Аляску

@MENA_Conflict May help if I actually attach the picture…any ideas what this is? Like a tank/afv chassis with crash test stickers on it. We are shipping it to Alaska. pic.twitter.com/8qKCMGQGt6— Nathan White (@NathanMWhite82) 9 ноября 2019 г. Корпус новинки сфотографировал пользователь Twitter Натан Уайт.

По данным издания «Defence blog», корпус предназначен для новейшей разработки, которую будут тестировать в Центре испытаний в Форт-Грили. Там технику проверяют на устойчивость к низким температурам.

При производстве нового вооружения был применён особый способ сварки, а сам корпус выполнен из сверхпрочного сплава алюминия.

Ранее генерал-лейтенант американской армии в отставке Томас Фоер заявил, что Вооружённым силам Штатов не стоит торопиться в создании гиперзвуковых ракет. Вместо того чтобы сравнять свой потенциал с вооружениями России и Китая, следует заняться обороной, отметил бывший военнослужащий.

По мнению генерала, будет лучше, если американцы станут развивать систему ПРО. Фоер считает, что ещё не известны возможности российских гиперзвуковых ракет, писал News.ru.