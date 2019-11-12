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«Калашников» впервые показал самый ранний из сохранившихся АК-47 

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«Калашников показал самый ранний из сохранившихся АК-47
Фото: Калашников Media
В ролике сообщается, что это десятый выпущенный автомат АК-47 и самый ранний образец, сохранившийся до нашего времени без изменений.
Концерн «Калашников» впервые представил самую раннюю версию АК-47 из дошедших до наших дней. Видео оружия опубликовано на сайте к 100-летию Михаила Калашникова.
В ролике сообщается, что это десятый выпущенный автомат АК-47 и самый ранний образец, сохранившийся до нашего времени без изменений. Масса автомата составляет 4,3 килограмма, длина — 870 миллиметров.
«Конструкция автомата соответствует начальным конкурсным образцам АК-47», — говорится в видео.
К началу 1945 года, когда обстановка на фронте уже не требовала срочного внедрения нового оружия, руководство ГАУ КА решило провести работы по созданию наиболее легкого, чем имеющиеся, варианта автомата.
Одним из отобранных изобретений стал автомат Калашникова. На заключительном испытании конкурса в 1947 году это оружие показало себя наиболее надежным, хотя и не могло выполнить ряд требований по кучности стрельбы очередями. Но в итоге именно он был рекомендован для принятия на вооружение и принят в 1949 году.
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Теги:
Оружие , Общество , Михаил Калашников , Ижмаш
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