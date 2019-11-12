«Калашников показал самый ранний из сохранившихся АК-47

«Калашников» впервые показал самый ранний из сохранившихся АК-47

В ролике сообщается, что это десятый выпущенный автомат АК-47 и самый ранний образец, сохранившийся до нашего времени без изменений.

В ролике сообщается, что это десятый выпущенный автомат АК-47 и самый ранний образец, сохранившийся до нашего времени без изменений. Масса автомата составляет 4,3 килограмма, длина — 870 миллиметров.

«Конструкция автомата соответствует начальным конкурсным образцам АК-47», — говорится в видео.

К началу 1945 года, когда обстановка на фронте уже не требовала срочного внедрения нового оружия, руководство ГАУ КА решило провести работы по созданию наиболее легкого, чем имеющиеся, варианта автомата.

Одним из отобранных изобретений стал автомат Калашникова. На заключительном испытании конкурса в 1947 году это оружие показало себя наиболее надежным, хотя и не могло выполнить ряд требований по кучности стрельбы очередями. Но в итоге именно он был рекомендован для принятия на вооружение и принят в 1949 году.