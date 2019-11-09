Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД 

Lenta.ru 45 минут назад
Раскрыта новая причина расторжения ДРСМД
Фото: РИА Новости
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Коммерсант».
«Что они имели в виду, мы абсолютно не понимаем, а они отказываются это объяснить», — сказал Рябков, добавив, что американская сторона не предоставила никаких дополнительных деталей по этому поводу.
Замминистра также подчеркнул, что 9М729 не относится к ракетам среднего и меньшего радиуса действия. По его мнению, США решили расторгнуть договор, так как он ограничивал их возможности.
Отмечается, что в январе российская сторона устроила брифинг для иностранных специалистов, на котором рассказала о некоторых характеристиках ракеты. США проигнорировали мероприятие, назвав его «имитацией и пропагандой». Издание предполагает, что, выдвигая новые обвинения, американская сторона имела в виду подлог со стороны России.
Действие ракетного ДРСМД было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.
ДРСМД подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Последние новости
Нурмагомедов захотел возмещения штрафа за беспорядки после боя с Макгрегором Нурмагомедов захотел возмещения штрафа за беспорядки после боя с Макгрегором Игоря Верника госпитализировали Игоря Верника госпитализировали В США ужаснулись «оружию будущего» России В США ужаснулись «оружию будущего» России
Комментарии5 
Теги:
Оружие , Армия , В мире , Сергей Рябков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США сделали неожиданное признание о НАТО
США сделали неожиданное признание о НАТО 46
«Германия всегда будет благодарна СССР»
«Германия всегда будет благодарна СССР» 10
США обозвал своим проектом стабильность на Украине
США обозвал своим проектом стабильность на Украине 1
Военные США высматривают С-400 в Крыму
Военные США высматривают С-400 в Крыму 24
Раскрыто состояние Денев после инсульта
Раскрыто состояние Денев после инсульта
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение