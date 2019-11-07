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В США оценили все супероружие России 

Lenta.ru 51 минуту назад
Россия внедряет в собственные Вооруженные силы семь систем, аналогов которых нет ни у одной страны в мире, пишет Newsweek.
Американское издание особо отметило межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим блоком, аэробаллистическую ракету «Кинжал» и крылатую ракету «Циркон». Также в списке Newsweek присутствуют ядерная торпеда «Посейдон», крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и боевой лазер «Пересвет».
Таким образом издание отреагировало на ноябрьское заявление президента России Владимира Путина, сказавшего, что задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз».
В том же месяце в Forbes написали, что американская корабельная многофункциональная система боевого управления Aegis вряд ли способна эффективно перехватывать перспективную российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».
Все перечисленное оружие (кроме «Циркона») Путин представил в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.
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Теги:
Оружие , Армия , В мире , США , Владимир Путин , Newsweek , Forbes
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