Увезли в Москву: Израиль потерял в Сирии секретную ракету

СМИ: Россия получила от Сирии секретную израильскую ракету

Израиль потерял в Сирии свою новейшую противоракету «Праща Давида» в июле прошлого года. Израильские СМИ пишут, что ракета якобы была передана сирийскими властями российским военным, которые вывезли ее для изучения в Москву . Израиль и США попросили Россию вернуть ракету. Однако Москва не ответила на этот призыв. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Российские военные в Сирии завладели современной израильской противоракетой «Праща Давида», которая была потеряна после неудачного пуска в июле прошлого года, сообщает Haaretz.

Ракета была выпущена с израильской территории, но из-за технической ошибки упала в Сирии без взрыва. Вскоре она была передана сирийскими правительственными войсками российским военным, которые вывезли ее для изучения в Москву.

По данным знакомых с ситуацией источников СМИ, Израиль и США попросили Россию вернуть ракету. Однако Москва не ответила на этот призыв. Официальные ведомства ни одной из стран не подтвердили эту информацию.

Сообщается, что противоракеты предназначались для сбивания выпущенных с территории Сирии ракет с российского тактического комплекса дивизионного звена «Точка».

Армия Израиля подсчитала, что ракеты направлялись на их территорию, и ждала до последнего момента, чтобы запустить противоракеты. После пуска же «Щита Давида», компьютеры израильской батареи противовоздушной обороны определили, что сирийские ракеты не представляют опасности для Израиля.

В этот момент одной из ракет-перехватчиков было отправлен сигнал самоуничтожиться. С тех пор одна из ракет была потеряна.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием и обсудил с ним ситуацию в Сирии, а также ряд актуальных двусторонних вопросов.

Последний раз Путин общался с Нетаньяху, когда израильский премьер приезжал в Сочи 12 октября.

В ходе той встречи президент России заявил, что придает особое значение взаимодействию РФ и Израиля в сфере безопасности.

«Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества», — обратился глава российского государства к Нетаньяху, открывая переговоры в Сочи.

Путин назвал это взаимодействие очень важным.

Вскоре Нетаньяху рассказал журналистам, что прямой контакт с президентом России позволил предотвратить столкновение Израиля и РФ в Сирии. По его словам, конфликт был практически неизбежным «на фоне противоречия между задачами Воздушно-космических сил России и нашими военными действиями в ходе операции в Сирии».

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона. По ее словам, эскалация ситуации вокруг атак Израиля в Сирии вызывает обеспокоенность у Москвы. Дипломат также добавила, что Израиль грубо нарушает суверенитет Сирии.

Месяцем ранее обозреватель американского аналитического издания The National Interest Майкл Пек оценил вероятность того, могут ли авиаудары Израиля по Сирии спровоцировать войну между Россией и Израилем.

В материале отмечалось, что Израиль по-прежнему намерен наносить удары по иранским силам в Сирии, чтобы удерживать Тегеран подальше от своей северной границы. В то же время у России на сирийской территории тысячи военнослужащих, которые могут попасть под перекрестный огонь. В настоящее время Израиль и Россия не стремятся к такому противостоянию.

И все же израильская политика предполагает, что будет сделано все необходимое для изгнания иранских сил из Сирии. А если российской стороне это не нравится, это та цена, которую нужно заплатить, чтобы убедиться, что Сирия не превратится в еще одну иранскую ракетную базу под боком у Израиля — уверяет Пек.

Отношения между Израилем и Россией теплее, чем во времена «холодной войны». На первый взгляд они кажутся дружелюбными, наблюдается желание сотрудничества, однако за улыбками скрываются настороженность, подозрительность и столкновение фундаментальных интересов, детализируется в статье.

По словам представителя Армии обороны Израиля, у страны только один союзник и это Соединенные Штаты. Российская сторона присутствует в регионе ради совершенно других целей, передает ФАН. Однако Израиль ценит российскую сторону как один из рычагов воздействия на Иран.

Россия в Сирии надолго, и Израиль предпочтет иметь под боком русских, а не иранцев. При этом Израиль не собирается отказываться от своих планов в регионе и готов бороться за свою «свободу действий», передает НСН.

Представитель Армии обороны Израиля более обеспокоен не «физическим столкновением» России и Израиля, а поддержкой, которую российская сторона может оказать Сирии и Ирану поставками современного оружия, заверил Пек.