В России назвали способ уничтожить все авианосцы США

В результате удара по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (штат Вирджиния, США ) могут быть уничтожены сразу все американские авианосцы. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков в своем материале для «Военно-промышленного курьера».

По данным Сивкова, верфь в Ньюпорте — сейчас единственная в США, где можно строить и ремонтировать атомные авианосцы. Там есть три стапеля, способных принять такие корабли.

Сивков считает, что по единственной верфи могут быть нанесены удары крылатыми ракетами в обычном снаряжении, в результате чего все авианосцы будут уничтожены.

По версии эксперта, в случае войны с высокотехнологичным противником возможен вывод авианосцев из строя или даже их потопление. При этом восстановить потенциал авианосного флота американцам будет сложно.

Сивков рассказал, что из 12 атомных авианосцев, которыми располагают США, два должны проходить средний или капитальный ремонт на стапеле. Таким образом, для строительства новых кораблей остается один стапель. От закладки до спуска авианосца на воду проходит около четырех-пяти лет, поэтому обеспечить высокие темпы обновления авианосного флота американцы не смогут.

Эксперт подчеркнул, что в случае войны имеющихся мощностей может не хватить для своевременного восстановления поврежденных кораблей, а на постройку новых времени точно не будет.

Сивков считает, что Россия может нанести серьезный урон авианосному флоту США, если успеет «насытить» свой флот гиперзвуковыми противокорабельными ракетами.

Как сообщал «Рамблер», ранее СМИ назвали «убийцей американских авианосцев» российскую подлодку проекта 949А «Антей».

Подлодки этого проекта предназначены для уничтожения авианосных соединений и вооружены крылатыми ракетами. В составе Военно-морского флота России есть шесть таких подлодок.