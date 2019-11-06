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Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида» 

Lenta.ru + ещё 2 57 минут назад
Усовершенствованная ракета-перехватчик, выпущенная из израильской системы противоракетной обороны (ПРО) David's Sling («Праща Давида») по сирийской ракете, была получена Россией в Сирии. Об этом сообщает китайский портал Sina со ссылкой на источники в израильской армии.
По информации издания, две противоракеты были выпущены по двум сирийским баллистическим ракетам «Точка» Военно-воздушными силами Израиля 23 июля 2018 года. Из-за технического сбоя аппарат не попал в цель и оказался на территории Сирии. Прибывшие на место предполагаемого приземления сирийские военные обнаружили противоракету неповрежденной. Они, как утверждается, доставили перехватчик на сирийско-российскую базу, а затем передали Москве для дальнейших исследований.
Официального подтверждения этой информации нет. Однако на статью китайского издания обратили внимание в Израиле: местная англоязычная газета The Jerusalem Post опубликовала новость о захваченном Москвой перехватчике со ссылкой на российские СМИ. Каких-либо дополнительных комментариев в ее материале не приводится.
В конце июля прошлого года стало известно, что Армия обороны Израиля впервые и неудачно применила в боевых условиях систему «Праща Давида». Через 25 секунд после пуска стало ясно, что одна из ракет упадет в Сирии в одном километре от границы Израиля, после чего перехватчик был подорван в воздухе. Второй перехватчик продолжил полет в сторону своей цели, однако по техническим причинам не попал в цель.
Израиль начал тестировать элементы «Пращи Давида» в 2016 году. Испытания модернизированного варианта системы завершились в 2017 году. Многоуровневая система ПРО предназначена для перехвата ракет противника на дальности 70-300 километров. Основные разработчики David's Sling — израильская Rafael и американская Raytheon.
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Теги:
Оружие , Армия , Видео , ЦАХАЛ , Израиль , Сирия
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