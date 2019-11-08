«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной

Зенитная управляемая ракета (ЗУР) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) David's Sling («Праща Давида»), которая могла через посредничество сирийской стороны оказаться у России , вряд ли серьезно поспособствуют совершенствованию российского оружия, сообщает в LiveJournal блог oleggranovsky.

Отмечается, что упавшая на территорию Сирии израильская противоракета вряд ли получила «незначительные повреждения».

«В чужие руки попал только один элемент системы, а точнее, его обломки. Соответственно, о копировании речь идти не может. Изучение технологий до определенного предела возможно, но это уже риск практически любого ЗРК: значительная часть ЗУР выпускается в сторону линии фронта, соответственно, их обломки в той или иной степени сохранности всегда попадут к противнику», — пишет блог.

О попадании к российской стороне якобы получившей «незначительные повреждения» ракеты комплекса David's Sling в ноябре сообщил китайский портал Sina.

Об испытаниях David's Sling, в ходе которых была утеряна ЗУР, в июле 2018 года заявлял oleggranovsky.

«Праща Давида» предназначена для перехвата ракет противника на дальности 70-300 километров. Основные разработчики David's Sling — израильская Rafael и американская Raytheon. Система должна занять промежуточное положение между ближним «Железным куполом» и дальней «Крепостной стеной».