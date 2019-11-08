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«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной 

Lenta.ru + ещё 11 22 минуты назад
Зенитная управляемая ракета (ЗУР) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) David's Sling («Праща Давида»), которая могла через посредничество сирийской стороны оказаться у России, вряд ли серьезно поспособствуют совершенствованию российского оружия, сообщает в LiveJournal блог oleggranovsky.
Отмечается, что упавшая на территорию Сирии израильская противоракета вряд ли получила «незначительные повреждения».
«В чужие руки попал только один элемент системы, а точнее, его обломки. Соответственно, о копировании речь идти не может. Изучение технологий до определенного предела возможно, но это уже риск практически любого ЗРК: значительная часть ЗУР выпускается в сторону линии фронта, соответственно, их обломки в той или иной степени сохранности всегда попадут к противнику», — пишет блог.
О попадании к российской стороне якобы получившей «незначительные повреждения» ракеты комплекса David's Sling в ноябре сообщил китайский портал Sina.
Об испытаниях David's Sling, в ходе которых была утеряна ЗУР, в июле 2018 года заявлял oleggranovsky.
«Праща Давида» предназначена для перехвата ракет противника на дальности 70-300 километров. Основные разработчики David's Sling — израильская Rafael и американская Raytheon. Система должна занять промежуточное положение между ближним «Железным куполом» и дальней «Крепостной стеной».
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Теги:
Оружие , Армия , Видео , Война в Сирии , Сирия
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