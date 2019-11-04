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В Сети высмеяли новую сверхзвуковую «несбиваемую» украинскую ракету 

РИА Новости 10 минут назад
Новую «несбиваемую» украинскую ракету подняли на смех
Фото: РИА Новости
Пользователи YouTube высмеяли новую украинскую ракету, предназначенную для "защиты от России".
Ранее на выставке "Оружие и безопасность — 2019" украинские конструкторы представили макет противокорабельной ракеты "Молния", которой планируют вооружить Су-27 и Су-24М. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ее "практически невозможно сбить". Пои его словам, ракета может применяться Украиной для противодействия российскому флоту в Черном и Азовском морях.
Комментаторы отнеслись к этим заявлениям скептически.
"Тут с автором согласен. Пластмассу сбить невозможно!" — пошутил Мил’я Милан.
"Зачем макет сбивать? Пусть себе торчит курам на смех", — согласился Serg Mok.
"Какую советскую ракету на этот раз перекрасили в жовто-блакитный?" — поинтересовался Антон Гулькин.
"Очередные сказочки. <…> Где видео испытаний, то есть доказательств, что не макет?" — написал Михаил Михайлов.
"А что, выглядит хорошо, только малюсенькая" — сыронизировал Мустафа Джанович.
Несмотря на регулярные заявления украинских чиновников о способных "достать до Москвы или Севастополя" ракетах, оборонная отрасль страны находится в упадке. Так, например, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отмечал, что Киев не способен создавать новые образцы вооружений, так как в стране нет ни одного профессионально-технического училища, которое готовит высококвалифицированных сварщиков или рабочих.
По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, украинская сторона далека от массового производства демонстрируемой техники, а единичные образцы разрабатываются, чтобы показать "развитие" вооруженных сил.
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Комментарии3 
Теги:
Оружие , Армия , Олег Жданов , Михаил Михайлов , Александр Жилин
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