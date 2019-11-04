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На Украине изобрели «несбиваемую» ракету для защиты от России 

РИА Новости + ещё 4
На Украине изобрели «несбиваемую» ракету
Фото: КБ "Южное"
Украинские разработчики конструкторского бюро "Южное" презентовали сверхзвуковую противокорабельную ракету "Молния" ("Блискавка"), предназначенную для "защиты от России". Об этом сообщается на ютуб-канале Обзор TV.
Конструкторы показали ракету на выставке "Оружие и безопасность — 2019". Они рассказали, что скорость "Молнии" достигает 2000-2500 километров в час. Ракетами планируют оснастить самолеты Су-27 и Су24М, стоящие на вооружении ВВС Украины.
В закадровых комментариях приводятся слова военного эксперта Олега Жданова. Он считает, что средств противостояния "Молнии" в мире практически нет.
Жданов отметил, что ракета может применяться Украиной для противодействия черноморскому флоту России в Черном море, а также российской флотилии в Азовском море.
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Теги:
Оружие , Армия , Азовское море , Олег Жданов
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