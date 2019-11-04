На Украине изобрели «несбиваемую» ракету для защиты от России

Украинские разработчики конструкторского бюро "Южное" презентовали сверхзвуковую противокорабельную ракету "Молния" ("Блискавка"), предназначенную для "защиты от России ". Об этом сообщается на ютуб-канале Обзор TV.

Конструкторы показали ракету на выставке "Оружие и безопасность — 2019". Они рассказали, что скорость "Молнии" достигает 2000-2500 километров в час. Ракетами планируют оснастить самолеты Су-27 и Су24М, стоящие на вооружении ВВС Украины.

В закадровых комментариях приводятся слова военного эксперта Олега Жданова . Он считает, что средств противостояния "Молнии" в мире практически нет.

Жданов отметил, что ракета может применяться Украиной для противодействия черноморскому флоту России в Черном море, а также российской флотилии в Азовском море.