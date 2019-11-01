La Vanguardia (Испания): блеф СССР

30 октября 1961 года в Арктике взорвалась так называемая «Царь-бомба» — огромное и непрактичное устройство, с помощью которого Никита Хрущев намеревался замаскировать отставание Советского Союза в гонке вооружений. Но на деле такая крупная бомба оказалась непригодной в реальной войне.

Махатма Ганди сказал: «Принцип „око за око" сделает весь мир слепым“. И именно это чуть не произошло во время Холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом в безумной гонке за ядерную гегемонию. После начала атомной эры в 1945 году СССР получил доступ к технологиям, которые сделали возможным разрушение Хиросимы и Нагасаки.

Тогда мир вошел в состояние равновесия, основанного на страхе: никто не хотел открытого конфликта, но существовала реальная опасность мирового пожара от малейшей искры. В 1914 году такой искрой, после которой вспыхнула Вторая мировая война, стало убийство эрцгерцога Франца Фердинанда.

В 1950-е и 1960-е годы искра могла проскочить сначала в Берлине, а затем на Кубе во время Карибского кризиса. Гонка вооружений превращалась в театр абсурда, потому что обе державы тратили непомерные суммы денег на производство оружия, которое они даже не могли применить, не подвергнув риску все человечество. Почему же, несмотря ни на что, прилагалось столько усилий? Каждый старался не допустить, чтобы соперник первым начал разрушительную атаку, в которой число жертв будет насчитываться миллионами.

Игры войны

В случае ядерных бомб их мощность может быть увеличена только до определенных пределов, потому что существует ограничение на объем урана в каждой бомбе. В водородных или термоядерных бомбах, напротив, при добавлении большего количества водорода можно высвободить большее количество энергии.

Разработка термоядерного вооружения отвечала весьма конкретной стратегической цели. Поскольку никаких гарантий того, что атомная бомба ударит по нужной цели, не было, было решено использовать термоядерную бомбу, увеличив ее мощность, так что цель могла быть достигнута даже при погрешности в несколько километров.

Убежденные в том, что размер имеет значение, советские инженеры построили так называемую „Царь-бомбу“. Это был настоящий монстр весом в 27 тонн и длиной 8 метров. Размеры бомбы были настолько огромными, что под нее пришлось модифицировать бомбардировщик Ту-95.

На деле такая крупная бомба оказалась непригодной в реальной войне, потому что ее нельзя было запускать на большие расстояния. Кроме того, большая часть ее энергии не использовалась, потому что уходила в космос в виде радиации. Кремль же беспокоился только о своем международном престиже.

Никита Хрущев хотел запугать капиталистические державы непревзойденной демонстрацией советских технологий. На самом деле это был только масштабный блеф, потому что, по сути, его страна сильно отставала от США в области оружия массового поражения. Хрущев прекрасно это знал и хотел скрыть.

Катаклизм в Арктике

30 октября 1961 года летчик Андрей Дурновцев сбросил „Царь-бомбу“ на испытательный полигон „Новая Земля“ в Баренцевом море. Страшное устройство было сброшено с высоты 10 километров и взорвалось на высоте 4 тысяч метров. В этот момент Андрей Дурновцев уже находился на относительно безопасном расстоянии в 79 километров.

Вспышку от бомбы было видно с расстояния в тысячу километров. Это много или мало? Зависит от того, с чем мы сравниваем. Если с метеоритом, от удара которого возник кратер Чиксулуб в Мексике, то „Царь-бомба“ покажется очень слабой: ее разрушительная сила была в четыре миллиона раз меньше. Однако она в 3 800 раз превышала мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

К счастью, СССР сократил ее мощность со 100 до 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте, потому что в противном случае он сам оказался бы в радиусе поражения и испытал бы последствия в виде радиоактивного дождя. Кроме того, поскольку детонация происходила в воздухе, а не при контакте с землей, воздействие радиации оказалась гораздо меньше.

Одним из главных создателей „Царь-бомбы“ был физик Андрей Сахаров . Убедившись в опасности атомного оружия, он оставил эту область исследований и выступал против использования этого оружия массового поражения. Международное признание пришло к Сахарову в 1975 году, когда ему вручили Нобелевскую премию мира, однако у себя на родине ему пришлось пережить репрессии со стороны правительства.

После испытаний 1961 года обе державы перешли на менее мощное атомное оружие. В 1960-е и 1970-е годы они стали изготавливать его в меньших масштабах. Атомное оружие стало гораздо более безопасное и предназначалось для запуска на межконтинентальных баллистических ракетах.

La Vanguardia (Испания)