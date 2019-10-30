НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»

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НАТО присвоил Су-57 код «Уголовник» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
НАТО присвоил перспективному российскому истребителю пятого поколения Су-57 официальное кодовое наименование Felon («Преступник», «Уголовник» и аналогичное), сообщает Scramble в Facebook.
«Технически, Felon — это любой, кто был осужден за серьезное преступление, но вы также можете использовать Felon, чтобы описать любого, кто, по вашему мнению, совершил что-то ужасное», — отмечает журнал.
Издание добавляет, что ранее использовавшееся обозначение Frazor относилось к программе перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) и проходящим испытания прототипам Т-50, а не серийному самолету.
Журнал напоминает, что первый такой истребитель должен появиться к концу текущего года.
В ноябре 2018 года журналист Анкит Панда сообщил, что российская крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» получила кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).
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Теги:
Оружие , Армия , Видео , НАТО
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