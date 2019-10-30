НАТО окрестила Су-57 «Уголовником»

НАТО присвоил Су-57 код «Уголовник»

НАТО присвоил перспективному российскому истребителю пятого поколения Су-57 официальное кодовое наименование Felon («Преступник», «Уголовник» и аналогичное), сообщает Scramble в Facebook.

«Технически, Felon — это любой, кто был осужден за серьезное преступление, но вы также можете использовать Felon, чтобы описать любого, кто, по вашему мнению, совершил что-то ужасное», — отмечает журнал.

Издание добавляет, что ранее использовавшееся обозначение Frazor относилось к программе перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) и проходящим испытания прототипам Т-50, а не серийному самолету.

Журнал напоминает, что первый такой истребитель должен появиться к концу текущего года.

В ноябре 2018 года журналист Анкит Панда сообщил, что российская крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» получила кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).