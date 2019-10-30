Земля дрогнула трижды: как «Царь-бомба» спасла мир от новой войны

30 октября 1961 года Советский Союз провел испытание мощнейшего в истории мира оружия — термоядерной бомбы, ставшей одним из ключевых моментов, вынудивших страны-участницы холодной войны принять важные решения для сохранения мира.

Фактически изделие мощностью 100 мегатонн было готово к испытаниям в 1959 году, но Никита Хрущев надеялся наладить отношения с США , а потому приказал отложить запуск. Но летом 1961 года случилось очередное обострение конфликта — в Берлине начали возводить разграничительную стену, на Кубу вторглись американские войска, что побудило советское правительство дать отмашку на возобновление испытаний ядерного оружия.

Новость об этом решении быстро разлетелась по всему миру, собственно, СССР и не намеревался это скрывать. Уже в начале сентябре в газете The New York Times было опубликовано заявление Хрущева: "Пусть знают те, кто мечтает о новой агрессии, что у нас будет бомба, равная по мощности 100 миллионам тонн тринитротолуола, что мы уже имеем такую бомбу и нам осталось только испытать взрывное устройство для нее".

Но в действительности мощность испытанной бомбы была снижена почти в два раза. Это было сделано, так как разработчики просчитали катастрофические последствия от взрыва и площадь последующего радиоактивного загрязнения. Дело в том, что АН602 имела трехступенчатую конструкцию. Ядерный заряд первой ступени имел мощность полторы мегатонны и должен был запустить термоядерную реакцию во второй, мощностью 50 мегатонн. Еще столько же обеспечивала третья ступень, начиненная Ураном-238. Его было решено заменить свинцом, чтобы расчетная мощность бомбы снизилась до 51,5 мегатонны.

Это решение также было обнародовано. На XXII съезде КПСС Никита Хрущев сообщил: "Мы говорили, что имеем бомбу в 100 миллионов тонн тротила. И это верно. Но взрывать такую бомбу мы не будем, потому что если взорвем ее даже в самых отдалённых местах, то и тогда можем окна у себя выбить".

Для испытаний был выбран полигон архипелага Новая Земля, срок назначили на конец октября, а с начала осени в секретном городе Арзамас-16 шли последние приготовления.

Параллельно готовился и самолет-носитель. Бомба длиной около 8 метров и в районе 2 метров в поперечнике не помещалась в Ту-95. Конструкторам пришлось вырезать часть корпуса стратегического бомбардировщика и установить в нем специальное крепление. Но даже при этом "Царь-бомба" наполовину торчала из самолета.

В 20-х числах октября термоядерное устройство в условиях строгой секретности доставили из Арзамаса-16 на авиабазу Оленья на Кольском полуострове. К слову, сама бомба (вместе с парашютной системой) весила 26 тонн и для ее транспортировки не нашлось подходящего крана, поэтому в цех сборки пришлось провести отдельную железнодорожную ветку. А для установки боеприпаса в бомболюк Ту-95 пришлось вырывать котлован.

Утром 30 октября с авиабазы по направлению к Новой Земле вылетели два самолета: Ту-95 и лаборатория Ту-16. Через два часа после вылета бомбу сбросили с парашютом на высоте примерно 10 тысяч метров в пределах ядерного полигона Сухой Нос. Парашютная система была крайне необходима — она позволила экипажу самолета-носителя удалиться на относительно безопасное расстояние. При свободном падении бомбы вероятность выживания находившихся в бомбардировщике людей составляла всего 1 процент.

В 11:33 по московскому времени, когда парашютная система опустилась до высоты 4,2 тысячи метров, бомба была приведена в действие. Последовала ослепительная вспышка, длившаяся около минуты, вверх поднялась ножка ядерного гриба. За 40 секунд он вырос до 30 километров, а затем разросся до 67 километров, диаметр купола достиг 20 километров. Сейсмическая волна от взрыва три раза обогнула земной шар.

Несмотря на густую облачность, световой импульс наблюдался на расстоянии более тысячи километров от точки взрыва. В близлежащих поселках были разрушены жилые дома. Из-за электромагнитного излучения на территории в сотни километров от полигона примерно на 50 минут пропала радиосвязь. Однако уже через 2 часа после взрыва в эпицентре могли работать ученые — загрязнение в этом районе оказалось практически безопасным для здоровья — 1 миллирентген в час.

По окончательным оценкам специалистов, мощность "Царь-бомбы" составила около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно в три тысячи раз мощнее атомной бомбы, сброшенной США на Хиросиму в 1945 году (13 килотонн).

Испытание мощнейшего оружия повергло в шок лидеров и общественность всех стран. Разработчики и руководство СССР хорошо понимали, что подобная бомба не будет использована в военных целях. Она была использована для одной цели — добиться ядерного паритета с США.

В результате длительных переговоров в августе 1963 года в Москве представители США, СССР и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в космическом пространстве, под водой и на поверхности Земли. С того момента в Советском Союзе проводились только подземные ядерные испытания. Последний взрыв был проведен 24 октября 1990 года на Новой Земле. После в СССР объявили об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия.