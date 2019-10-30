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Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы» 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Главная атомная подлодка РФ впервые провела пуск «Булавы»
Фото: Eoin Noonan / Web Summit via Getty Images
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Ракетный крейсер стрелял из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
"Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля", — отметили в департаменте.
В настоящее время, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ России планируется построить восемь субмарин класса "Борей". Из них построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.
"Булава" (по классификации НАТО — SS-NX-30) — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Она может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.
Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных ракетами "Булава", призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.
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Теги:
Оружие , Армия , Александр Невский , Юрий Долгорукий , Министерство обороны , НАТО
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