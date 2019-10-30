Россия строит не имеющие аналогов в мире военные корабли

Главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов сообщил о старте строительства не имеющих аналогов в мире кораблей противоминной обороны.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ведёт строительство больших десантных кораблей проекта 11711, — сказал адмирал в интервью изданию «Красная звезда».

Он добавил, что новейший большой десантный корабль «Иван Грен», являющийся головным судном проекта, поступил на вооружение Северного флота в 2018 года. Кроме того, в настоящее время завершаются испытания его младшего собрата « Пётр Моргунов ».

В этом году состоялась закладка ещё двух больших десантных кораблей по измененному проекту — « Владимир Андреев » и «Василий Трушин».

Судостроители также работают над новейшими многоцелевыми фрегатами дальней морской зоны проекта 22350, в том числе корабль «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

Ранее News.ru писал о том, что Военно-морской флот (ВМФ) России превратит десантные корабли на воздушной подушке (ДКВП) в «корабли звёздных войн». В ходе модернизации суда оснастят современной автоматизированной системой управления (АСУ), которая позволит в режиме реального времени управлять средствами поражения и десантом. Отмечается, что первым будет обновлён десантный корабль «Мордовия» проекта 12322 «Зубр».