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Россия строит не имеющие аналогов в мире военные корабли 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Россия строит не имеющие аналогов в мире военные корабли
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов сообщил о старте строительства не имеющих аналогов в мире кораблей противоминной обороны.
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ведёт строительство больших десантных кораблей проекта 11711, — сказал адмирал в интервью изданию «Красная звезда».
Он добавил, что новейший большой десантный корабль «Иван Грен», являющийся головным судном проекта, поступил на вооружение Северного флота в 2018 года. Кроме того, в настоящее время завершаются испытания его младшего собрата «Пётр Моргунов».
В этом году состоялась закладка ещё двух больших десантных кораблей по измененному проекту — «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».
Судостроители также работают над новейшими многоцелевыми фрегатами дальней морской зоны проекта 22350, в том числе корабль «Адмирал флота Советского Союза Исаков».
Ранее News.ru писал о том, что Военно-морской флот (ВМФ) России превратит десантные корабли на воздушной подушке (ДКВП) в «корабли звёздных войн». В ходе модернизации суда оснастят современной автоматизированной системой управления (АСУ), которая позволит в режиме реального времени управлять средствами поражения и десантом. Отмечается, что первым будет обновлён десантный корабль «Мордовия» проекта 12322 «Зубр».
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Теги:
Оружие , Армия , Николай Евменов , Владимир Андреев , Петр Моргунов , Завод "Янтарь"
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