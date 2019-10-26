Россия испытает новое глубоководное оружие

Россия на «титановых истребителях» испытает новое глубоководное оружие

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Нижний Новгород» и субмарина Б-336 « Псков » проекта 945А «Кондор» Северного флота ( СФ ) в Норвежском море начали отрабатывать глубоководные погружения, в ходе которых которых предполагается провести испытания перспективного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленных промышленностью характеристикам», — говорится в пресс-релизе СФ.

Там же отмечается, что погружения будут проводиться поочередно, однако не на максимальную глубину, что объясняется условиями соседнего Баренцева моря.

В июле в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая, согласно версии Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений.

В декабре 2015 года сообщалось о возвращении Б-336 «Псков» в состав СФ.

АПЛ проекта 945А «Кондор» отличаются титановым корпусом, позволяющим опускаться на глубину до 600 метров. По уровню шумности и создаваемым магнитным поля субмарины считались самыми малозаметными в СССР. Среди прочих вооружений подлодки могут переносить крылатые ракеты С-10 «Гранат».