На Украине признали бесполезность своих бронекатеров

Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками. Об этом изданию "Думская" рассказал заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины по евроинтеграции, капитан первого ранга Андрей Рыженко

"Реалии показали, что катер "Гюрза-М" не может выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более и имеет весьма ограниченные огневые возможности (планировавшийся к установке противотанковый комплекс, в конце концов, не был установлен)", — заявил Рыженко.

Неудачной оказалась и концепция бронирования катера — он вышел тяжелым и дорогим, отметил военный, добавив, что в реалиях морского боя броня его не спасет.

"Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской", — пояснил он. При этом разрабатываемые Украиной проекты ракетных катеров типа "Лань" и "Веспа" также давно устарели, добавил Рыженко.