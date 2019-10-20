Эксперт: конкурировать с Россией в разработке оружия у Украины не получится

Украины нет шансов в конкуренции с Россией в области разработки оружия нет, Россия опережает ее по всем параметрам, сообщил РИА Новости в воскресенье директор Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО).

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил изданию "Апостроф", что новые украинские оружейные разработки способны конкурировать с российскими. Как отмечает издание, эксперт отметил, что эти разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина". В качестве примера он привел семейство реактивных снарядов "Тайфун", способных, по словам эксперта, поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня "Град". Згурец также упомянул систему управления комплексом "Гром-2", разрабатываемую в рамках проекта IT-артиллерии — программного обеспечения, способного "превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы".

"Система "Град" была разработана несколько десятилетий назад, еще во времена Советского Союза. Если Украина собирается конкурировать с советскими разработками, то флаг ей в руки. Россия по всем параметрам настолько опережает Украину в области разработки новейших вооружений, что у Украины нет никаких шансов", — сказал Коротченко.

Он отметил, что Украина потеряла компетенцию в области разработки вооружений в 2014 году, когда Киевом было принято решение о разрыва кооперационных связей с Россией.

"ВПК Украины деградирует. Надо учесть, что еще с советских времен оружейные заводы Украины были частью кооперации. Советская Украина была компетентна в области разработки авиадвигателей и бронетанковой техники, а также морских газотурбинных двигателей для военных кораблей. С тех пор Украина потеряла компетенции", — сказал Коротченко.

"Когда украинский оборонно-промышленный комплекс сделал новый миномет "Молот", а миномет это самое простое вооружение, известное еще со времен Первой мировой войны, проводились его испытания на полигоне. Миномет ввиду низкого качества взорвался и обслуживающие его бойцы погибли. Это пример того, что кроме хвастливых заявлений, низкопробного пиара Украина больше ни на что не способна", — добавил Коротченко.