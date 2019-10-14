В России возродят поезда-призраки

В России возродят поезда-ракетоносцы

В качестве ответных мер на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия может расконсервировать проект поезда-призрака, который способен запустить ядерную ракету из любой точки страны. Работы над боевым железнодорожным ракетным комплексом (БЖРК) «Баргузин» были приостановлены в конце 2017 года.

Об этих планах рассказал РИА «Новости» военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко . По его словам, логичным шагом на фоне охлаждения взаимоотношений США и России будет реализация двух программ: создание обновленного БЖРК, а также нового грунтового пускового комплекса средней дальности. Коротченко отметил, что это крайние меры реагирования, но подготовка к ним необходима заранее. Помимо них, наиболее вероятным вариантом укрепления обороноспособности страны будет модернизация и усиление воздушно-космической обороны на западных границах.

Поезда-ракетоносцы уже стояли на вооружении СССР и России в период с 1987 по 2005 годы. Комплекс с кодовым названием «Молодец» (“Скальпель” по классификации НАТО ) был вооружен тремя пусковыми установками для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РТ-23. На дальность 11 тысяч километров она была способна забросить десять боеголовок мощностью до 550 килотонн в тротиловом эквиваленте. Состав состоял из трех тепловозов и, как минимум одиннадцати вагонов, три из которых (пусковые) восьмиосные. Большой вес ракеты в пусковом контейнере (более 126 тонн) вынудил конструкторов применять специальные устройства для частичного переноса нагрузки на соседние вагоны. Несмотря на это, поезд все равно требовал укрепления железнодорожного полотна на всем пути следования. Пуск производился после остановки и выпуска опор, подготовка занимала не более трех минут. После окончания срока службы ракет все построенные комплексы были либо отправлены в музей, либо распилены на металлолом. Разработчиком и производителем как ракеты РТ-32, так и оборудования пускового комплекса является украинское КБ «Южное».

Аналогичная система разрабатывалась в США и называлась Peacekeeper Rail Garrison. Его разработка была свернута вместе с окончанием холодной войны за ненадобностью. По ряду параметров и по результатам испытаний он превосходил советскую разработку: ему не требовались подготовленные железнодорожные пути, вагоны были полностью идентичны гражданским (4 оси, стандартная длина), пусковой расчет меньше — 42 человека включая охрану против 70 в «Молодце». Ранее закрытый российский проект «Баргузин» будет ближе к разработкам США по своей концепции, чем к советскому предшественнику. С него предполагается запускать ракеты РС-24 «Ярс» — модернизированный «Тополь-М», либо РС-26, либо 3М30 «Булава». Их масса вписывается в грузоподъемность стандартного железнодорожного вагона, а значит и маскировка и разработка всего пускового комплекса становится проще.