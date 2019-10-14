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В России возродят поезда-призраки 

Рамблер + ещё 1 14 минут назад
Перезапуск проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» может стать ответом России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Очевидно, предстоит реализовать две программы в рамках строительства стратегических ядерных сил в России: перезапуск программы БЖРК с твердотопливными баллистическими ракетами, который будет невозможно поразить на начальном этапе», — сказал Коротченко РИА «Новости».
Как пишет «Популярная механика», работы над боевым железнодорожным ракетным комплексом «Баргузин» были приостановлены в 2017 году. Предполагается, что поезд будет курсировать между Москвой и Владивостоком и внешне ничем не отличаться от обычного состава. Он будет снабжен пусковыми установками для запуска ракет с ядерными боеголовками РС-24 «Ярс» (модернизированный «Тополь-М»), либо РС-26, либо 3М30 «Булава».
Второй мерой реагирования на выход США из ДРСМД, по мнению Коротченко, может стать создание нового подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности. Эксперт отметил, что это будет новый проект, однако конструкторские площадки и производственные мощности для него уже есть.
По его словам, это крайние меры, на которые Москва пойдет лишь при самом неблагоприятном развитии ситуации.
Комментарии87
Оружие , Армия , Видео , Игорь Коротченко , Журнал "Национальная оборона" , РИА Новости , США
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