Военный бюджет перекроят из-за «Арматы»

Военный бюджет 2020 года пересмотрели из-за Воздушно-космических сил и танков «Армата»

Бюджет следующего года на вооружение составит боле 1,5 млрд рублей вместо планировавшихся ранее 1,44 млрд Как отметили в минобороны РФ , в первую очередь деньги будут направлены на модернизацию Воздушно-космических сил РФ (ВКС).

В 2020 году Министерство обороны отчитается об успешном достижении планки в 70% новой и модернизированной техники, установленной для ведомства еще в 2013 году, пишут «Известия». Существенная часть бюджета уйдет на увеличении закупок истребителей Су-57 и вертолетов Ми-28НМ, а также на модернизацию бомбардировщиков Су-34. Издание отмечает, что одной из наиболее дорогостоящих программ перевооружения станут закупки для ВКС комплексов С-500.

Со следующего года Минобороны предстоит перейти на массовую закупку и оснащение сухопутны войск новыми платформами вооружений и военной техники. Будут закуплены в том числе «эффективные, но дорогие „Арматы“».

В связи с разрывом договора о ракетах меньшей и средней дальности, из-за которого снизилась актуальность небольших ракетных кораблей, оснащенных комплексом «Калибр», оборонное ведомство отказалось от масштабной модернизации флота. В ведомстве заявили, что часть функций «Калибра» возьмут на себя более дешевые и живучие мобильные комплексы с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами наземного базирования. На флот дополнительно закупят атомные подлодки «Ясень» (контракт уже подписан), а также «Бореи» и дизельные подводные лодки с ракетным вооружением. Минобороны поставило себе в план построить для модернизированной техники современные ангары-укрытия и привлечь для их обслуживания квалифицированных специалистов.