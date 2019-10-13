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Военный бюджет 2020 года пересмотрели из-за Воздушно-космических сил и танков «Армата» 

Ura.Ru
Военный бюджет перекроят из-за «Арматы»
Фото: Официальный сайт президента Украины
Бюджет следующего года на вооружение составит боле 1,5 млрд рублей вместо планировавшихся ранее 1,44 млрд Как отметили в минобороны РФ, в первую очередь деньги будут направлены на модернизацию Воздушно-космических сил РФ (ВКС).
В 2020 году Министерство обороны отчитается об успешном достижении планки в 70% новой и модернизированной техники, установленной для ведомства еще в 2013 году, пишут «Известия». Существенная часть бюджета уйдет на увеличении закупок истребителей Су-57 и вертолетов Ми-28НМ, а также на модернизацию бомбардировщиков Су-34. Издание отмечает, что одной из наиболее дорогостоящих программ перевооружения станут закупки для ВКС комплексов С-500.
Со следующего года Минобороны предстоит перейти на массовую закупку и оснащение сухопутны войск новыми платформами вооружений и военной техники. Будут закуплены в том числе «эффективные, но дорогие „Арматы“».
В связи с разрывом договора о ракетах меньшей и средней дальности, из-за которого снизилась актуальность небольших ракетных кораблей, оснащенных комплексом «Калибр», оборонное ведомство отказалось от масштабной модернизации флота. В ведомстве заявили, что часть функций «Калибра» возьмут на себя более дешевые и живучие мобильные комплексы с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами наземного базирования. На флот дополнительно закупят атомные подлодки «Ясень» (контракт уже подписан), а также «Бореи» и дизельные подводные лодки с ракетным вооружением. Минобороны поставило себе в план построить для модернизированной техники современные ангары-укрытия и привлечь для их обслуживания квалифицированных специалистов.
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Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , газета "Известия"
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