В США показали навигатор «Судного дня»

Навигатор «Судного дня» — высокоточная инерциальная система наведения Advanced Inertial Reference Sphere (AIRS) межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-118A Peacekeeper — являлась вершиной соответствующих технологий времен Холодной войны, пишет The Drive.

Американское издание, ссылаясь на книгу Мартина Миллера , посвященную оружию массового уничтожения, напоминает, что «вместо того, чтобы быть установленной на карданной подвеске, [собранная из 19 000 отдельный частей] сфера [AIRS] плавает во фторуглеродной жидкости внутри внешней оболочки».

Подобное решение, согласно The Drive, обеспечило круговое вероятное отклонение (КВО) LGM-118A Peacekeeper, снятой с вооружения в сентябре 2005 года, на 40 метров, в отличие от такого же параметра у действующей МБР LGM-30G Minuteman III, который составляет 240 метров.

Таким образом издание прокомментировало высококачественный снимок AIRS, выложенный в Twitter пользователем atomicarchive.