Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США показали навигатор «Судного дня» 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
В США показали навигатор «Судного дня»
Фото: Martin Miller
Навигатор «Судного дня» — высокоточная инерциальная система наведения Advanced Inertial Reference Sphere (AIRS) межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-118A Peacekeeper — являлась вершиной соответствующих технологий времен Холодной войны, пишет The Drive.
Американское издание, ссылаясь на книгу Мартина Миллера, посвященную оружию массового уничтожения, напоминает, что «вместо того, чтобы быть установленной на карданной подвеске, [собранная из 19 000 отдельный частей] сфера [AIRS] плавает во фторуглеродной жидкости внутри внешней оболочки».
Подобное решение, согласно The Drive, обеспечило круговое вероятное отклонение (КВО) LGM-118A Peacekeeper, снятой с вооружения в сентябре 2005 года, на 40 метров, в отличие от такого же параметра у действующей МБР LGM-30G Minuteman III, который составляет 240 метров.
Таким образом издание прокомментировало высококачественный снимок AIRS, выложенный в Twitter пользователем atomicarchive.
В июле 2018 года The Drive обратило внимание на ролик Минобороны России, демонстрировавший натурный образец океанской многоцелевой системы «Посейдон», где атаке подверглась авианосная ударная группа во главе с кораблем, построенным по схеме Short Take-Off But Arrested Recovery (STOBAR), которые в настоящее время стоят на вооружении только у Китая, Индии и России.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Последние новости
Сборная России забила четыре безответных мяча Шотландии в отборе Евро-2020 Сборная России забила четыре безответных мяча Шотландии в отборе Евро-2020 Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Комментарии
Оружие , Армия , Межконтинентальная ракета , Мартин Миллер , Министерство обороны , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки55
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»5
Бузова ответила своим критикам
Бузова ответила своим критикам8
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу46
Зеленский первый позвонил Путину
Зеленский первый позвонил Путину328
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение