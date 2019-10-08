Мир в замешательстве: как противостоять дронам?

Мир в замешательстве: как опасны дроны? (Al Qabas, Кувейт)

Атаки беспилотников на саудовские нефтяные объекты, нападение дронов на российскую базу в Сирии — эти инциденты заставили мировые державы в срочном порядке искать способы борьбы с неожиданно возникшей опасностью. Новейшее микроволновое оружие, системы ПВО или орлы — есть ли способ спастись от недорогих летательных аппаратов?

Беспилотники зарекомендовали себя как новый и важный элемент современных войн, и их все более широко используют в военных операциях, особенно на Ближнем Востоке. Свидетельством тому является последнее нападение на объекты Saudi Aramco, ставшее вызовом для глобальной энергетической безопасности.

Стоимость этих летательных аппаратов невысока, ими не управляют пилоты, и их сложно обнаружить. Они могут летать на большие расстояния и с высокой точностью поражать заданные цели, ставя перед странами новые задачи — найти военные механизмы противостояния дронам, особенно принадлежащим террористическим группам или агрессивным странам.

В этой статье мы кратко ознакомим вас с работой беспилотников, а также с последними усилиями государств по производству зенитных комплексов для борьбы с ними.

Взлет и посадку некоторых беспилотных аппаратов, летающих на небольшие расстояния, контролируют различные средства управления с помощью радиоволн. Тем самым эти устройства устанавливают связь с дроном и облегчают его управление.

Самолеты, летающие за сотни километров от наземных пунктов управления, контролируются не радиоволнами, а спутниками, которые обеспечивают устойчивость беспроводной связи.

Обычно для них определяют точки маршрута и заранее задают координаты, чтобы дальше они летели самостоятельно благодаря системе автоматического управления. Система глобального позиционирования (GPS) упростила автоматическое определение места запуска дрона, куда можно вернуться в случае необходимости.

Датчики, установленные на летательных аппаратах, а именно обычные и инфракрасные камеры и радары выявляют проблемы, с которыми сталкивается система автоматического управления дрона для передачи всей информации пилоту на земле, а система предупреждения предотвращает столкновения с помощью автопилота, поскольку нельзя полностью полагаться на систему беспроводной связи между самолетом и пилотом на земле.

Разработка самого эффективного оружия

Для борьбы с беспилотниками Пентагон работает над производством оружия на основе микроволн, или так называемого микроволнового оружия.

Как отмечает журнал Popular mechanics, несколько дней назад Пентагон сообщил Конгрессу о покупке у компании Raytheon, ведущего производителя оружия, новой системы вооружений под названием PHASER. Новое оружие работает на микроволнах и использует энергетические импульсы для уничтожения дронов.

Купленные установки PHASER предназначены для развертывания за пределами Соединенных Штатов. Их планируется испытать в неизвестном месте, и при этом испытания должны быть завершены к декабрю 2020 года.

По данным Popular mechanics, есть множество видов микроволнового оружия, которое ВВС США покупают для испытаний в этой области. Как говорят чиновники, некоторые из этих систем будут активно использовать в зонах конфликтов по всему миру, где растет угроза со стороны беспилотников. В первую очередь это Северная Корея, Африка и Украина. Недавняя атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии доказала опасность дронов и вызвала жесткую реакцию со стороны Пентагона.

Как работает новая система?

PHASER использует микроволны для разрушения беспилотников легкого и среднего класса, каждый из которых весит около 25 кг и летит на высоте от 1200 до 3500 футов со скоростью от 100 до 200 узлов.

Как сообщает журнал, PHASER представляет собой микроволновую пушку, предназначенную не для уничтожения беспилотника, а для того, чтобы нарушить работу электронных систем, что ведёт к крушению аппарата: «Использование направляемой энергии для противодействия угрозе беспилотников принесёт системе PHASER и ее сторонникам долгожданную победу. Другими словами, сейчас найден соответствующий ответ для этого типа самолетов».

Планы Москвы

Российские истребители на базе Хмеймим в сирийском городе Латакия подверглись нападению беспилотников, что заставило российских военных начать поиск механизмов противодействия этим аппаратам.

«Москва разрабатывает системы ПВО для подобных целей. Артиллерийские системы и лазерное оружие помогут приспособиться к таким атакам. У вас должна быть очень хорошая система противовоздушной обороны, состоящая из различного оружия, поскольку комплексы "Бук" или "Тор" применяться не будут по причине своей дороговизны», — заявил российский чиновник.

Аэропорты Великобритании

Кризис вокруг беспилотников побудил британцев изучить возможность использования различных технологий борьбы с ними: они установили многочисленные устройства в аэропортах Гатвик и Хитроу, которые стоят миллионы фунтов и могут обнаруживать беспилотники, не позволяя им достичь аэропортов. Это оборудование может блокировать сигналы между дроном и его оператором, так что последний не сможет контролировать его полет.

Британское министерство обороны заключило договор с Израилем в третьем квартале 2018 года по установке системы, известной как «Железный купол». Эта система может обнаруживать беспилотники в нескольких милях от аэропорта на любом направлении.

Непроверенные решения

Сегодня стало довольно сложно иметь дело с беспилотниками, и хотя найденные способы борьбы с ними широко распространены в мире, они недостаточно эффективны и надёжны.

Приведём несколько примеров:

1. Для борьбы с дронами можно использовать стрелковое и ракетное оружие, однако сохраняется риск случайных выстрелов, а также угроза взрыва дронов после падения в населенных районах. Следует учесть и стоимость — цены на некоторые ракеты могут быть очень высокими и вдвое превышать стоимость беспилотника.

2. Голландская полиция учила орлов преследовать беспилотники, однако позднее обучение было приостановлено из-за высокой стоимости и сложности работы.

3. Можно создавать помехи на той же частоте, на которую настроены приемники на беспилотнике.

4. Летательный аппарат под названием Drone Hunter — беспилотник для преследования дронов. По данным американского сайта Crunch Base, его размер больше обычного дрона, он работает на шести винтах, что позволяет ему поймать любую цель после ее обнаружения.

5. Также после обнаружения вражеских беспилотников при помощи видеокамер, установленных на самолетах, используются сети, которые сбрасываются на объект. Это препятствует дальнейшему полету цели, и она падает на землю.

6. Исследователь Нильс Рудди высказался о возможности применения помех в радиосвязи беспилотника для последующего его захвата.

Al Qabas, Кувейт