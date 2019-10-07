Новая ракета: в КНДР объявили о новом этапе вооружения

КНДР объявила о новом этапе в строительстве вооруженных сил и укреплении обороноспособности страны — именно так северокорейские СМИ оценили результаты испытания баллистической ракеты, запущенной с подводной лодки на этой неделе. Что собой представляет новое оружие Пхеньяна и чем это грозит его врагам, разбиралась «Газета.Ru».

Государственное информационное агентство КНДР (Центральное телеграфное агентство Кореи , ЦТАК) на этой неделе объявило, что баллистическая ракета морского базирования «Pukguksong-3» была успешно испытана в заливе Вонсан у восточного побережья страны. Об этом же сообщило крупнейшее информационное агентство Республики Корея «Ренхап».

«Проведенные испытания подтвердили ключевые тактико-технические характеристики новой баллистической ракеты морского базирования. Запуск изделия не оказал никакого негативного влияния на безопасность соседних стран», — говорится в сообщении ЦТАК.

Агентство добавило, что запуск имел «большое значение, поскольку он открыл новую фазу в сдерживании возможных угроз и вызовов национальной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики и дальнейшего укрепления ее военной мощи в целях укрепления самообороны страны».

ЦТАК также сообщило, что лидер государства Ким Чен Ын в связи с успешным запуском баллистической ракеты «Pukguksong-3» направил «теплые поздравления» участникам испытаний, при этом агентство отметило, что сам председатель Государственного совета КНДР на запуске не присутствовал.

Объединенный Комитет начальников штабов Южной Кореи указал, что ракета — предположительно баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) — достигла высоты около 565 миль и пролетела около 280 миль, прежде чем упасть в Японское море.

По информации северокорейских СМИ, что изделие было запущено в «вертикальном режиме», который часто используется для испытания баллистических ракет в КНДР. По версии ЦТАК, если бы запуск «Pukguksong-3» был осуществлен по нормальной баллистической траектории, дальность полета ракеты была бы намного больше.

В последние месяцы Пхеньян регулярно проводит испытания ракет малой дальности. Подобная интенсивность запусков накладывает тень на переговоры между США и КНДР, который и так фактически провалились — в субботу северокорейская делегация ушла с рабочей встречи с американскими коллегами, заявив, что «США явились с пустыми руками», чем «отбили всякое стремление к переговорам».

Тем не менее, президент США Дональд Трамп до сих пор был готов не обращать внимания на то, что он назвал «очень стандартными» испытаниями.

Между тем, Северная Корея находится на пути к установлению нового рекорда успешных ежегодных ракетных испытаний. Но в этом плане необходимо отметить, что проведенный КНДР 1 октября запуск баллистической ракеты морского базирования отнюдь не тождественен предыдущим испытаниям ракет ближнего радиуса действия, которые Трамп до последнего времени был склонен игнорировать.

Newsweek в связи с испытаниями пишет, что нынешние испытания северокорейской БРПЛ были первым запуском баллистической ракеты, которая может комплектоваться ядерной боевой частью, после испытания Hwasong-15 в 2017 году. МБР Hwasong-15 была запущена еще до неожиданной разрядки напряженности между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Каких-либо достоверных данных о Pukguksong-3 нет. Считается, что это очередная версия баллистической ракеты, впервые испытанной в КНДР в 2016 году. В мае 2017 года Северная Корея испытывала ракету Pukguksong-2. Как выяснилось позже, она смогла пролететь около 500 км и упала в Японском море. Тогда запуск ракеты осудил Совет безопасности ООН , назвавший действия Пхеньяна «дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением».

Большинство экспертов убеждено, что семейство баллистических ракет Pukguksong может комплектоваться ядерными боевыми частями. Информационное агентство Республики Корея «Ренхап» сообщает, что дальность действия Pukguksong-3, по-видимому, составляет не менее 1240 миль, что ставит всю Восточную Азию в зону досягаемости ракет этого типа. Однако пока этого, по мнению «Ренхап», недостаточно, чтобы добраться до континентальной части США.

Однако подводная лодка, вооруженная баллистическими ракетами Pukguksong-3, может пройти часть пути к США, делая Северную Америку уязвимой для ядерного удара. Северокорейский атомный подводный флот также может существенно осложнить любые военные планы США по нейтрализации арсенала Пхеньяна упреждающим ударом, поскольку носители БРПЛ очень трудно обнаружить, когда они находятся в районах несения боевой службы.

Джон Нильссон-Райт (John Nilsson-Wright) из аналитического центра Chatham House и Кембриджского университета заявил изданию Newsweek, что если отчеты о запуске БРПЛ в среду подтвердятся, то это станет «еще одним тревожным свидетельством того, что режим Северной Кореи добился очередного успеха и достиг технического прогресса в совершенствовании ударных возможностей национальных вооруженных сил».

Нильссон-Райт заявил, что лично для него пока остается неясным, может ли новая ракета Ким Чен Ына нести ядерную боеголовку, но, по его мнению, «нет никаких сомнений», что с одной стороны, Северная Корея «таким способом укрепляет свою безопасность», но с другой стороны, «становится еще более опасной для соседей».

Дональд Трамп еще не прокомментировал последний запуск БРПЛ КНДР. Это испытание произошло спустя всего один день после того, как представители Пхеньяна объявили, что они возобновят переговоры с США о денуклеаризации и о смягчении санкций.

Глава Белого дома предположил, что США будут использовать «новый метод» в следующем раунде переговоров. Этот факт, а также отставка известного своими «ястребиными» взгляда советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона , вселило надежду, что обе стороны смогут добиться прогресса в переговорах, который до сих пор был для большинства наблюдателей неуловимым.

Нильссон-Райт сказал, что последний запуск БРПЛ «может быть попыткой улучшить позицию Северной Кореи на переговорах», хотя и подозревает, что Трамп снова «принизит его значение», несмотря на тот факт, что запуск оказался успешным и имеет очень большое значение.

Но подобный шаг не скажется положительным образом на взаимодействии и взаимоотношениях Вашингтона с региональными союзниками. Например, у Южной Кореи и Японии «есть все основания полагать, что в повестке дня США сегодня не столько купирование непосредственных вызовов безопасности региона, сколько политика, позволяющая продвинуться вперед в решении проблемы Северной Кореи», объясняет Нильссон-Райт.

Между тем, «ободренный» Ким «имеет время на своей стороне», добавил эксперт. Если Дональд Трамп доберется до 2020 года, он столкнется с жесткой битвой по поводу его переизбрания на пост президента США. «Все карты сейчас на стороне Северной Кореи, отнюдь не на стороне Соединенных Штатов», — констатировал он.

Старший редактор издания The Diplomat Анкит Панда (Ankit Panda) отметил, что «Дональд Трамп заявил, что испытания ракет малой дальности Ким Чен Ына были очень стандартными. Однако там, где я сижу, испытания баллистических ракет, запускаемых северокорейскими подводными лодками, выглядят не очень стандартно. Вообще не стандартно».

С этим согласился доцент политологии Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) Випин Наранг (Vipin Narang). «Сегодняшнее испытание было с явно ядерной системой оружия, — написал он в твиттере. — По всей вероятности, это было оружие среднего радиуса действия. А это уже далеко не рутина».

Наранг добавил, что цель этих испытаний, возможно, была двоякой. По его словам, Ким заполучил его как в качестве успеха оборонно-промышленного комплекса КНДР, так и очередного напоминания Дональду Трампу и миру в целом, что: «я ядерная держава, и привыкни к этому».

Старший директор по корееведению издания The National Interest Гарри Казианис (Harry Kazianis) также предположил, что запуск БРПЛ КНДР был частью стратегии Севера на предстоящих переговорах. «Похоже, Северная Корея хочет прояснить свою позицию на переговорах с США еще до их начала», — сказал он в электронном письме Newsweek.

Казианис полагает, что Север «хочет напомнить Вашингтону о своих военных возможностях, особенно учитывая то, что Южная Корея недавно продемонстрировала факт покупки нового истребителя-невидимки F-35».

Пентагоне сомневаются, что Северная Корея произвела в Японском море запуск ракеты именно с подводной лодки. Об этом заявил пресс-секретарь Объединенного Комитета начальников штабов ВС США Патрик Райдер, сообщает The Hill. «У Пентагона нет никаких оснований считать, что ракета была запущена с подводной лодки, более вероятно, что пуск был совершен с морской платформы», — заявил он.

Позже представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что министр обороны США Марк Эспер обсудил ситуацию со своим японским коллегой по телефону, и они согласились, что тесты Пхеньяна «излишне провокационные и бесполезные в попытке вернуть северокорейцев на тропу дипломатии».