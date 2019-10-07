Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко бросил России «ракетный вызов» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Белоруссия бросила России ракетный вызов — попросила помощи у Украины. Об этом пишет «Взгляд».
4 октября состоялась встреча белорусского президента Александра Лукашенко с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В ходе нее Лукашенко сообщил, что Белоруссия работает над развитием ракетостроения очень много и очень заинтересована в том, чтобы ей в этом помогла Украина. Он предложил Зеленскому сотрудничать в сфере ракетостроения, например, создавать совместные предприятия.
«Это не только простая торговля», — подчеркнул президент Белоруссии.
«Взгляд» отмечает, что фактически военное сотрудничество между Минском и Киевом, в том числе в ракетной отрасли, длится не первый год. Например, вместе Украина и Белоруссия создали противотанковый ракетный комплекс «Скиф». Впрочем, создавался он, когда Украину возглавлял «пророссийский» Виктор Янукович.
Автор издания добавил, что нынешнее военное сотрудничество между Россией и Белоруссией в разы шире «эфемерного» между Украиной и Белоруссией. Заявление Лукашенко журналист назвал очередным свидетельством трансформации политических и военных связей Белоруссии и вызовом по отношению к России, на который та может и не закрыть глаза.
«Минск критически зависит от доброй воли Москвы в вопросе поставки современных вооружений», — убежден он.
Комментарии40
Оружие , Видео , В мире , Война в Сирии , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе13
Выписан первый штраф за курение на балконе
Выписан первый штраф за курение на балконе116
Слишком много танков: в США увидели силу России
Слишком много танков: в США увидели силу России4
Пока вы спали: Москва оказалась между двух огней из-за Карабаха
Пока вы спали: Москва оказалась между двух огней из-за Карабаха29
Грета Тунберг переписала статус в Twitter после слов Путина
Грета Тунберг переписала статус в Twitter после слов Путина9
Видео
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
06:54
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
Общество
Директор Заворотнюк сделал заявление
00:53
Директор Заворотнюк сделал заявление
Шоу-бизнес
Выписан первый штраф за курение на балконе
01:49
Выписан первый штраф за курение на балконе
Общество
Таксист отказался везти Порошенко
01:12
Таксист отказался везти Порошенко
В мире Украина
На Украине начался «майдан желтых повязок»
00:38
На Украине начался «майдан желтых повязок»
В мире Конфликты
Больше видео