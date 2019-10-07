Лукашенко бросил России «ракетный вызов»

В ходе нее Лукашенко сообщил, что Белоруссия работает над развитием ракетостроения очень много и очень заинтересована в том, чтобы ей в этом помогла Украина. Он предложил Зеленскому сотрудничать в сфере ракетостроения, например, создавать совместные предприятия.

«Это не только простая торговля», — подчеркнул президент Белоруссии.

«Взгляд» отмечает, что фактически военное сотрудничество между Минском и Киевом, в том числе в ракетной отрасли, длится не первый год. Например, вместе Украина и Белоруссия создали противотанковый ракетный комплекс «Скиф». Впрочем, создавался он, когда Украину возглавлял «пророссийский» Виктор Янукович

Автор издания добавил, что нынешнее военное сотрудничество между Россией и Белоруссией в разы шире «эфемерного» между Украиной и Белоруссией. Заявление Лукашенко журналист назвал очередным свидетельством трансформации политических и военных связей Белоруссии и вызовом по отношению к России, на который та может и не закрыть глаза.