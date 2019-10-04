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В Китае опровергли превосходство России в гиперзвуковых технологиях 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
Китай опроверг превосходство РФ в гиперзвуковых технологиях
Фото: РИА Новости
Китайская гиперзвуковая ракета DF-17 на шаг опережает аналогичное вооружение США и России, говорится в статье Sina.
Автор называет оружие «первой в Китае баллистической ракетой средней дальности с гиперзвуковым глайдером». Отмечается, что в дополнение к скоростным характеристикам DF-17 обладает «беспрецедентной маневренностью», которая усложняет ее перехват средствами противоракетной обороны (ПРО).
В статье со ссылкой на зарубежную и местную прессу говорится, что дальность DF-17 составляет 1 800 — 2 500 километров, а отделение гиперзвукового глайдера от ракетного ускорителя происходит на высоте 60 километров. После чего «в режиме реального времени» возможно проводить корректировку траектории боевой части, тем самым превращая любую направленную на нее противоракету в «железный лом».
1 октября DF-17 была показана на параде, прошедшем на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященном 70-летию образования КНР.
Конструктивно DF-17 представляет ускоритель баллистической ракеты DF-16B с гиперзвуковым управляемым боевым блоком DF-ZF (ранее известна как WU-14). Развиваемая таким оснащением скорость составляет 5-10 чисел Маха. Первые совместные летные испытания ракеты и гиперзвукового блока состоялись в ноябре 2017 года.
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Комментарии
Оружие , Армия , ВПК , Китай , США
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