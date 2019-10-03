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Одну из самых мощных пушек мира модернизировали в России 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Одну из самых мощных пушек мира модернизировали в РФ
Фото: Https://Function.Mil.Ru
Пресс-служба «Уралтрансмаша» подтвердила, что компания провела модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире — 203-миллиметровой самоходной пушки 2С7М «Малка».
Пушка претерпела капитальный ремонт, в ходе которого оружейники заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Обновлены аппаратура внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанция, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.
Помимо пушки специалисты «Уралтрансмаша» модернизировали 240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан»: обновили системы связи, приборы наблюдения, приборный комплекс, радиостанцию и вооружение.
Работы по модернизации проводились в рамках гособоронзаказа, цель которого — снабжение российской армии современным эффективным оружием, сообщает РИА Новости.
Ранее ряд средств массовой информации сообщили о тестировании российской зенитной ракетной системы С-500 в Сирии. Однако Министерство обороны РФ опровергло эти слухи.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Уралтрансмаш , РИА Новости
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