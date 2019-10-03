Одну из самых мощных пушек мира модернизировали в РФ

Одну из самых мощных пушек мира модернизировали в России

Пресс-служба «Уралтрансмаша» подтвердила, что компания провела модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире — 203-миллиметровой самоходной пушки 2С7М «Малка».

Пушка претерпела капитальный ремонт, в ходе которого оружейники заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Обновлены аппаратура внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанция, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.

Помимо пушки специалисты «Уралтрансмаша» модернизировали 240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан»: обновили системы связи, приборы наблюдения, приборный комплекс, радиостанцию и вооружение.

Работы по модернизации проводились в рамках гособоронзаказа, цель которого — снабжение российской армии современным эффективным оружием, сообщает РИА Новости.