Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Финляндия в течение двух лет решит, у кого покупать истребители 

ТАСС 42 минуты назад
Финляндия выбирает истребители
Фото: EPA
Финляндия выберет одно из пяти предложений по закупке истребителей в течение двух лет. Об этом сообщил в среду президент страны Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.
"Я сказал президенту [Трампу], что процесс покупки завершится в течение двух лет. Мы сейчас рассматриваем пять заявок: три из стран Европы, две из США, — отметил Ниинистё. — Он [Трамп] заявил, что их истребители лучшие".
Трамп заявил, что США готовятся продать ряду стран большое количество самолетов и истребителей.
"Возможно, в Финляндию. Мы делаем лучшие истребители и ракеты в мире. Никто к нам в этом даже не приблизился", — утверждал глава Белого дома.
Минобороны Финляндии выбирает одно из пяти предложений по истребителям в рамках масштабного тендера на сумму около $11,1 млрд
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
ТАСС: последние новости
"Известия": беспилотник "Орлан-30" поступит на вооружение в 2020 году "Известия": беспилотник "Орлан-30" поступит на вооружение в 2020 году "Известия": в Сирии прошла испытания российская система С-500 "Известия": в Сирии прошла испытания российская система С-500 СМИ: КНДР могла осуществить запуск ракеты с подводной лодки СМИ: КНДР могла осуществить запуск ракеты с подводной лодки
Оружие , Армия , Министерство обороны , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров