Финляндия выбирает истребители

Финляндия в течение двух лет решит, у кого покупать истребители

Финляндия выберет одно из пяти предложений по закупке истребителей в течение двух лет. Об этом сообщил в среду президент страны Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. "Я сказал президенту [Трампу], что процесс покупки завершится в течение двух лет. Мы сейчас рассматриваем пять заявок: три из стран Европы, две из США, — отметил Ниинистё. — Он [Трамп] заявил, что их истребители лучшие". Трамп заявил, что США готовятся продать ряду стран большое количество самолетов и истребителей. "Возможно, в Финляндию. Мы делаем лучшие истребители и ракеты в мире. Никто к нам в этом даже не приблизился", — утверждал глава Белого дома. Минобороны Финляндии выбирает одно из пяти предложений по истребителям в рамках масштабного тендера на сумму около $11,1 млрд

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