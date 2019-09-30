Российская армия получила новые танки Т-90М

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "

Красная звезда

Кроме того, по его словам, продолжается закупка танков Т-72Б3М.

Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между Минобороны "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2019" в июне.

Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР "Прорыв-3". Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, такой же, как у танка Армата.

На Т-90М установлена высокоавтоматизированная система управления огнем "Калина", дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-миллиметровым пулеметом ""Корд МТ". Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт". Комфорт экипажа улучшен за счет кондиционера.