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Российская армия получила новые танки Т-90М 

РИА Новости + ещё 2 43 минуты назад
Российская армия получила новые танки Т-90М
Фото: РИА Новости
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "
Красная звезда
Кроме того, по его словам, продолжается закупка танков Т-72Б3М.
Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между Минобороны и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2019" в июне.
Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР "Прорыв-3". Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, такой же, как у танка Армата.
На Т-90М установлена высокоавтоматизированная система управления огнем "Калина", дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-миллиметровым пулеметом ""Корд МТ". Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт". Комфорт экипажа улучшен за счет кондиционера.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Олег Салюков , Министерство обороны , Уралвагонзавод
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