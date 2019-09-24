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«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
В США рассказали о произошедшем в 1980 году пожаре на борту бомбардировщика B-52, «начиненного» бомбами с термоядерными зарядами. По мнению специалистов, последствия пожара могли быть серьезнее, чем после аварии на Чернобыльской АЭС.
15 сентября 1980 года на авиабазе ВВС США Гарнд-Форкс в Северной Дакоте у бомбардировщика B-52 Stratofortress во время подготовки к вылету загорелся пятый двигатель.
На борту самолета находилось восемь ракет малой дальности AGM-69A и четыре бомбы B28 с термоядерными зарядами. Общая мощность зарядов составляла 8,6 мегатонн.
Экипаж экстренно покинул машину, а службы аэропорта более трех часов тушили возгорание. Пожарным мешал порывистый ветер, раздувавший пламя, и полностью заправленные топливные баки.
Фюзеляж удалось спасти от огня, однако вероятность катастрофы была велика. По словам директора Национальной ливерморской лаборатории Роджера Батцеля, если бы ветер дул в другом направлении, пламя уничтожило бы самолет вместе с бомбами и экипажем.
«При пожаре в оружейном отсеке, двигатели ракет, а также обычная взрывчатка в бомбах, скорее всего, взорвались бы. Возможно, термоядерные заряды при этом не сдетонировали, но шлейф высокоактивного оружейного плутония распространился в атмосфере, покрыв территорию Северной Дакоты и Миннесоты», — цитирует Батцеля сайт телеканала «Звезда».
Он убежден, что радиация проникла бы в землю и воду и отравила их на многие тысячелетия.
Комментарии126
Оружие , Армия , Видео , Войска , Катастрофы , ТК "Звезда" , США , Чернобыль
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