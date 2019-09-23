БПЛА против ПВО: можно ли отразить атаку дронов?

Беспилотники против ПВО. Можно ли отразить атаку дронов?

Никакие системы ПВО не могут отразить атаку, подобную совершенной против нефтяных объектов Саудовской Аравии . Об этом заявил глава американского Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд . По его словам, полностью защититься от беспилотников невозможно. Так ли это?

О дронах, которые 14 сентября атаковали объекты Saudi Aramco, известно немного. Предположительно, их было около десятка, и они иранского производства. У Исламской Республики действительно есть боевые беспилотники. Это аппараты массой 400 килограммов, каждый из которых может нести до четырех управляемых бомб с лазерным наведением. То есть это довольно крупные БПЛА.

И американские системы ПВО, которые стоят на вооружении Саудовской Аравии, по идее должны были их сбить, отмечает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

«Американцы до недавнего времени говорили, что их комплекс ЗРК Patriot может сбивать дроны. И даже была как-то информация о том, что ракета стоимостью 2 млн долларов сбила дрон стоимостью 200 долларов. Поэтому заявление представителя командования штабов о том, что Patriot не может сбивать подобного рода цели, как бы не соответствует действительности».

Дроны бывают большие и маленькие. Против тяжелых ударных беспилотников применяют как раз ЗРК, но палить ракетами Patriot по крохотным коптерам — не самая лучшая идея. Для эффективной защиты от атак дронов нужен комплексный подход, говорит научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий , главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов

«Чтобы минимизировать угрозу от беспилотников, требуется эшелонированный подход. Системы обнаружения должны быть довольно эффективными, чтобы разные, в том числе маленькие, беспилотники обнаруживать. Ну и разнообразные средства поражения, начиная от ракетных комплексов и заканчивая какими-то артиллерийскими и системами радиоэлектронной борьбы. Сейчас активно развиваются антидроновые системы, которые подавляют систему управления беспилотников и мешают им выполнять задачу».

Простой пример: российских военных в Сирии тоже атаковали дроны. Чем это закончилось, напоминает руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский:

«Сирия показала, что сколько было, так сказать, атак на Хмеймим с помощью дронов — перехватывали, уничтожали. Собственно, ущерба практически никакого нашей базе нет. Я не знаю, если бы это были более совершенные дроны, но все равно я бы не сказал, что с ними нельзя бороться. Можно бороться. Во всяком случае, у нас средства есть, в отличие от американцев. Тот же «Панцирь» прекрасно борется с низколетящими нескоростными целями. Patriot не предназначен, конечно, для борьбы с такими целями, но тем не менее американцам надо как-то оправдываться».

Иран, который Штаты обвиняют в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, пообещал сбивать беспилотники, нарушающие его воздушное пространство. А у иранцев, в отличие от саудитов, комплексы «Панцирь-С» есть.

Совсем недавно Корпус стражей исламской революции сбил американский разведывательный беспилотник. Возможно, иранцы использовали как раз российские «Панцири», хотя точной информации на этот счет нет.