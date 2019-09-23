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В Крыму готовятся к постройке первого российского вертолётоносца 

RT на русском + ещё 1 36 минут назад
В Крыму построят первый российский вертолетоносец
Фото: ТАСС
Власти Республики Крым подтвердили подготовку судостроительного завода «Залив» в Керчи к размещению проекта строительства универсального десантного корабля (УДК) — вертолётоносца
«В настоящее время прорабатывается вопрос проектирования и размещения на производственных мощностях судостроительного завода «Залив» проекта универсального десантного корабля», — цитирует ТАСС замминистра промышленной политики Крыма Елену Элекчян.
Ранее замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев сообщил, что корабли, аналогичные вертолётоносцам, заложены в госпрограмму вооружений до 2027 года.
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Оружие , Армия , Олег Рязанцев , Судостроительный завод "Залив" , ИТАР-ТАСС , Керчь , Республика Крым
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