«Пробиваемая» стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию

Десятки пусковых установок зенитной ракетной системы Patriot, эсминцы с управляемым ракетным вооружением и ни одного сбитого беспилотника, атакующего нефтяные хранилища, — в Министерстве обороны России сегодня раскритиковали систему противоздушной обороны Саудовской Аравии , созданной при непосредственном участии США . Знаменитые комплексы ПВО Patriot не произвели не единого пуска ракет при атаке на нефтяные объекты страны, что позволило беспилотникам беспрепятственно достичь своих целей. Почему американская система не справилась с налетом на Саудовскую Аравию — в материале РИА Новости.

Выстрел в молоко

Высокопоставленный источник в Минобороны России сообщил, что территория Саудовской Аравии со всех сторон прикрыта мощнейшей системой противоракетной обороны. Вокруг страны создано сплошное радиолокационное поле.

Так, только северную границу Саудовской Аравии прикрывают почти девяносто пусковых установок американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Причем большая их часть — последних модификаций PAC-2 и РАС-3. Кроме того, в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии на боевом дежурстве находятся три эсминца управляемого ракетного оружия ракетных ВМС с системой противоракетной обороны Aegis.

То есть теоретически через эту невидимую стену не должна пролететь и муха. Однако на практике все оказалось с точностью до наоборот. Четырнадцатого сентября два крупнейших предприятия национальной саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе подверглись массированной атаке крылатых ракет и беспилотников, начиненных взрывчаткой. Ни один беспилотный аппарат или ракета не были сбиты.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. После нападения саудиты резко сократили добычу нефти — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Американцы сразу же попытались защитить свое оружие от нападок и критики. В частности, госсекретарь Майк Помпео заявил, что не удивлен, что система противовоздушной обороны Саудовской Аравии, включая систему американского производства Patriot, не смогла отразить ракетный удар по нефтехранилищам, так как все такие системы работают "с переменным успехом".

В Минобороны России, в свою очередь, считают, что причиной провала американской системы ПВО может быть только несоответствие зенитных ракетных комплексов Patriot и системы Aegis заявленным характеристикам.

Оправдания госсекретаря можно было бы принять в случае, если бы речь шла об одном комплексе Patriot. Но, как было сказано выше, таких комплексов в Саудовской Аравии десятки. Очевидно, что американские системы, несмотря на мощную рекламу и громкие заявления производителя, не предназначены для борьбы с малоразмерными целями и бесполезны в случае подобных атак.

При этом Помпео обвинил в организации атаки Иран. Однако, судя по карте, большая часть систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии расположена как раз со стороны исламской республики. Поэтому американцам остается определиться с выбором: либо признать, что их системы ПВО абсолютно неэффективны, либо опровергнуть причастность Ирана к атаке.

Надежно в теории

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, Саудовская Аравия сегодня имеет одну из самых развитых систем ПВО на Ближнем Востоке. "Помимо Patriot, здесь размещены комплексы Hawk, артиллерийский зенитный комплекс Skyguard, радилокаторы, которые создают практически сплошное радиолокационное поле на всей территории страны. Все это завязано в единую систему автоматизированного управления, — рассказал Мураховский в беседе с РИА Новости. — По техническим параметрам система теоретически на очень высоком и современном уровне. Но единственным критерием эффективной проверки техники, как известно, является только боевое применение, а оно оказалось крайне неудачным".

Более того, добавил Мураховский, поскольку огонь не открывала ни одна из перечисленных систем ПВО Саудовской Аравии, ударные средства — беспилотники и крылатые ракеты — вообще не были обнаружены.

"Это, я считаю, прокол и недостатки не только технического плана. Возможно, на ситуацию отрицательно повлиял и человеческий фактор. Судя по опыту применения Вооруженных сил Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, я вижу, что очень многие неудачи у саудовских военных происходят из-за очень низкой квалификации и мотивированности личного состава. Они уже долгое время никак не могут справиться с хуситами, значительно отстающими в техническом оснащении".

Эффективный аналог

Стоит отметить, что такой малоразмерный объект, как беспилотник, — довольно сложная цель для радиолокатора любой системы ПВО. Эти аппараты, как правило, изготавливаются с применением небольшого количества металла, а выполнены в основном из дерева, пластика и композитных материалов.

"Но, несмотря на это, российские системы ПВО, в свою очередь, эффективно и надежно справляются с такими воздушными объектами, — сказал Мураховский. — За всю историю нападений беспилотников, многочисленных обстрелов ракетами нашей авиабазы Хмеймим в Сирии ни одного прорыва территории базы не было допущено. Все атакующие цели были либо подавлены системами радиоэлектронной борьбы, либо сбиты огневыми средствами".

Боевики периодически атакуют Хмеймим, используя не только беспилотники, но и реактивные системы залпового огня. Российские силы ПВО успешно отражают все подобные нападения. В частности, авиабаза в Сирии прикрыта от атак с воздуха зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь", зенитными комплексами "Тор" и системами С-300. Один из последних случаев нападения произошел в начале сентября. Российские зенитные огневые средства уничтожили несколько ударных маневрирующих беспилотников террористов далеко за пределами базы.