Украина научилась производить «Грады»

Украина полностью освоила производство систем залпового огня «Град», сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу «Шепетовского ремонтного завода» (входит в «Укроборонпром» ).

В пресс-службе сообщили, что предприятие «завершило полный цикл освоения и изготовления комплектующих артиллерийской части изделия БМ-21 „Град“.

Испытания опытных образцов четырех направляющих труб артиллерийской части изделия БМ-21 „Град“ прошли в июле на полигоне недалеко от завода, добавили представители завода.

БМ-21 — советская cамоходная реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм, также известная как „Град“.

Напомним, в феврале в Сети появилось видео модернизированной реактивной системы залпового огня БМ-21УМ „Берест“ на шасси автомобиля КрАЗ — ее прозвали „Градом-коротышкой“. Тогда же Украина заявляла о завершении испытаний старых советских ЗРК.