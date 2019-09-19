«Мог быть лучшим»: найден совершенный танк СССР

The National Interest: в CССР создали супертанк опаснее «Арматы»

СССР разрабатывал супертанк Т-95, который мог бы превзойти всю бронетехнику НАТО , если бы был принят на вооружение, утверждают американские СМИ. Журналисты утверждают, что этот проект разрабатывался в России до 2010 года, но РФ отказалась от него в пользу более современного танка — Т-14 «Армата». В то же время некоторые специалисты считают, что Т-95 все же мог быть лучше.

К окончанию холодной войны СССР разработал действующий прототип супертанка Т-95 («Объект 195»), который превзошел бы всю бронетехнику НАТО, если бы его приняли на вооружение, пишет американское военно-политическое издание The National Interest. По его данным, СССР рассчитывал, что Т-95, который начали разрабатывать в 1988 году, будет обладать большей эффективной дальностью стрельбы, повышенной живучестью и наносить более мощные удары, чем предыдущие модели советских танков.

Как правопреемница Советского Союза Россия до 2010 года продолжала разрабатывать проект «Объект 195», но в итоге отказалась от него в пользу более современного — танка Т-14 «Армата».

Но, согласно информации издания, некоторые российские военные эксперты считают, что Т-95 все же был мощнее.

«Если бы проект Т-95 увенчался успехом, то у России был бы танк, превосходящий всю современную бронетехнику НАТО», — пишет журнал.

Т-95 должен был обладать большой дальностью действия и огневой мощью, которой не было ни у одного советского танка. Особенностью этой бронетехники была необитаемая башня, появившаяся позже у «Арматы». «Объект 195» должен был иметь динамическую защиту, композитную броню и так называемую мягкую защиту. Высокое расположение башни танка способствовало наиболее эффективному использованию 152-мм пушки.

Скорость выпущенных из нее снарядов могла бы составить до 2 тыс. м/с, указали в статье. Кроме того, Т-95 могли оснастить вторым орудием калибром 30 мм с радиолокационным прицелом. Это позволило бы наводиться даже при многоспектральном дыме, препятствующем работе оптического и теплового прицелов. Предполагалось, что «Объект 195» мог бы уничтожать цели вне зоны его видимости, на которые его бы наводили посредством дронов.

Разработчики разместили внутри корпуса танка отдельную кабину экипажа, состоящего из трех человек, а башню сделали автоматической. NI обратило внимание, что позже эту идею воплотили в «Армате». К тому же «Объект 195» наделили комплексом активной защиты, задействованным в Т-14, динамической противокумулятивной защитой и комбинированной броней.

Несмотря на отсутствие некоторых из преимуществ «Объекта 195» у «Арматы», Т-14 все же находится в выигрышном положении, поскольку с 2010 года технологии сделали большой шаг вперед, подытожил автор.

В апреле в этом журнале вышла статья Марка Эпископоса «Новый российский танк „Армата“: лучший в мире?» В этой работе он пришел к выводу, что новейший российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» с революционной конструкцией во многом превосходит основные боевые машины НАТО.

Журналист обратил внимание на характеристики и функциональные возможности Т-14, среди которых ракеты с лазерным наведением и дальность хода более 500 км.

«Даже если отбросить надуманные утверждения о том, что «Армата» сможет двигаться по Марсу и вести огонь из рельсовой пушки, едва ли можно усомниться в том, что Т-14 имеет революционную конструкцию», — указано в тексте.

По словам Эпископоса, Т-14 превосходит основные боевые танки (ОБТ) НАТО по таким показателям, как огневая мощь, маневренность и живучесть. В частности, как он утверждает, российский танк существенно выигрывает у сопоставимого с ним американского M1A2 Abrams с точки зрения стоимости.

Т-14 «Армата» — это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. В нынешнем году начнутся его государственные испытания.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Вооруженные силы России откажутся от массовой закупки танков Т-14 «Армата» из-за их высокой стоимости.

Вместо этого, по его словам, меньшие средства будут направлены на модернизацию уже имеющихся на вооружении танков, в том числе Т-72.