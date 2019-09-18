В РФ изобрели ракету с «недостижимой дальностью»

Со 2 февраля США приостановили свое участие в бессрочном договоре о РСМД. 2 августа Соединенные штаты вышли из договора, а уже в ночь на 19 августа испытали крылатую ракету типа «Томагавк». Она точно поразила цель на расстоянии более 500 километров. При этом ранее испытания на такую дальность были запрещены.

По словам Обносова, ответ на испытание США новой ракеты будет «зависеть от решения высшего военно-политического руководства страны», однако «нельзя бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений».

«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ. Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться», — пояснил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Он подчеркнул, что Россия «очень законопослушная страна», однако безопасность в любом случае будет обеспечена.