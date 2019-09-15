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В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 52 минуты назад
Корабль ВМС США вошел в Черное море
Фото: Reuters
Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил интернет-ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.
USNS Yuma относится к классу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead, передает РИА «Новости».
Корабли этого типа являются многоцелевыми, нестроевыми судами, предназначенными для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Летная палуба корабля позволяет эксплуатировать вертолет CH-53E Super Stallion.
Вооружение USNS Yuma состоит из четырех крупнокалиберных пулеметов M2.
С начала года транспорт USNS Yuma заходит в Черное море уже в третий раз.
Напомним, в начале августа сторожевой корабль ЧФ России «Сметливый» взял на контроль эсминец ВМС США «Портер» в Черном море.
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Оружие , Армия , Войска , Конфликты , США , РИА Новости
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