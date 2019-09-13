США испытали «убийцу» русских солдат

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, интегрированный в дистанционно управляемую станцию ​​PROTECTOR Common Remotely Operated Weapon Station (CROWS) на гусеничном беспилотнике Titan, успешно испытан на тестовой площадке Редстоун (штат Алабама) Армии Соединенных Штатов , сообщает Defence Blog.

Согласно изданию, команда на выпуск ракеты отдавалась дистанционно (посредством защищенной радиосвязи без непосредственного присутствия оператора на месте пуска), что подтвердило совместимость используемого в тесте оборудования. Назначением подобной системы называется сохранение жизней солдат в бою с противником.

Breaking Defense, описывая гипотетический сценарий применения FGM-148 Javelin в составе Titan, утверждает, что в случае наступления России на Прибалтику, якобы предполагающего наступление российских танков Т-90 на Латвию, использование связки FGM-148 Javelin и Titan позволит минимизировать человеческие жертвы.

«Открывающиеся тактические возможности должны дать армейским планировщикам достаточно пищи для размышлений — а русским, возможно, повод для осторожности», — заключает издание.

В феврале The Drive написало, что американский колесный бронетранспортер (БТР) XM1296 IAV (Interim Armored Vehicle) Stryker, получающий FGM-148 Javelin, оказался уязвим для хакерских атак. В апреле 2018 года Украина от США получила 35 комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним.

Производителями FGM-148 Javelin выступают американские компании Raytheon и Lockheed Martin. PROTECTOR CROWS разработан норвежской Kongsberg. Titan создан британской QinetiQ и эстонской Milrem Robotics.