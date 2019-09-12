Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания 

РИА Новости 1 час назад
Пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Фото: РИА Новости
Новейший пистолет "Удав", разработанный Центральным НИИ точного машиностроения (входит в Ростех), прошел войсковые испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Пистолет "Удав" успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию", — сказал источник.
Комментарием "Ростеха" РИА Новости к настоящему моменту не располагает.
Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров — полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Как сообщал ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.
Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов, что на 10 больше, чем у пистолета Макарова.
Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9x21 миллиметров: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.
Гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее тактико-технические характеристики, по мнению разработчика, позволят конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими.
Последние новости
Поклонская получила другую должность Поклонская получила другую должность Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи
Комментарии
Оружие , Армия , Сергей Абрамов , Ростех , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль предупредил Россию об опасности
Израиль предупредил Россию об опасности118
Латвия обратилась к России с призывом
Латвия обратилась к России с призывом81
«Его приемы лихих 90-х устарели»
«Его приемы лихих 90-х устарели»55
Названа причина отмены ареста Хорошавина
Названа причина отмены ареста Хорошавина
США узнали про провальные испытания «Буревестников»
США узнали про провальные испытания «Буревестников»215
Видео
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Песков ответил Дудю
01:29
Песков ответил Дудю
Политика
Пока вы не уснули: РФ получила удар от Китая и США
03:11
Пока вы не уснули: РФ получила удар от Китая и США
В мире
Королева показала игру на раздевание с Киркоровым
03:54
Королева показала игру на раздевание с Киркоровым
Шоу-бизнес
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
Болгарам стало опасно дружить с Россией
23:34
Болгарам стало опасно дружить с Россией
В мире Статьи
На бабьем лете ставим точку
00:18
На бабьем лете ставим точку
Другое
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
02:34
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
Шоу-бизнес
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение