Алжир купил у России 30 истребителей

Алжир закупил у России истребители Су-30МКИ (А) и МиГ-29М/М2, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Контракт о закупке машин был подписан между сторонами в ходе авиасалона МАКС-2019 , передают «Ведомости» со ссылкой на алжирский блог MenaDefense.

Источник издания в оборонной промышленности подтвердил факт подписания соглашений. По его данным, Алжир заказал 16 истребителей Су-30МКИ (А) и 14 истребителей МиГ-29М/М2.

Общая сумма контрактов составляет порядка 1,8 млрд долларов, а вместе с учетом стоимости дополнительного оборудования превышает 2 млрд долларов.

В августе 2018 года источник в СМИ сообщал, что Россия и Алжир ведут закрытые переговоры по закупке эскадрильи МиГ-29М/М2.