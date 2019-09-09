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Алжир купил у России 30 истребителей 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Алжир купил у России 30 истребителей
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Алжир закупил у России истребители Су-30МКИ (А) и МиГ-29М/М2, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Контракт о закупке машин был подписан между сторонами в ходе авиасалона МАКС-2019, передают «Ведомости» со ссылкой на алжирский блог MenaDefense.
Источник издания в оборонной промышленности подтвердил факт подписания соглашений. По его данным, Алжир заказал 16 истребителей Су-30МКИ (А) и 14 истребителей МиГ-29М/М2.
Общая сумма контрактов составляет порядка 1,8 млрд долларов, а вместе с учетом стоимости дополнительного оборудования превышает 2 млрд долларов.
В августе 2018 года источник в СМИ сообщал, что Россия и Алжир ведут закрытые переговоры по закупке эскадрильи МиГ-29М/М2.
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Оружие , Армия , Африка , В мире , Авиационно-космический салон МАКС , Ведомости , Алжир
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