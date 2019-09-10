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Антидот от «Авангарда». Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России
Фото: РИА Новости
Американцы готовятся обороняться от российских "Кинжалов" и "Авангардов" — в конце августа компании Lockheed Martin, Boeing и Raytheon заключили с Агентством противоракетной обороны контракты на разработку проектов-концепций перехватчиков для борьбы с гиперзвуковым оружием. Одновременно офис планирования стратегического развития и экспериментов ВВС привлекает крупные оборонные концерны к изучению перспектив рынка оружия направленной энергии (ОНЭ) для защиты от крылатых ракет. Соответствующая заявка размещена на федеральном сайте госзакупок. О том, что известно об этих программах, — в материале РИА Новости.

Три проекта

Тендер на проектирование комплексов, способных перехватывать гиперзвуковые аэробаллистические и аэродинамические цели, американское Агентство перспективных оборонных разработок DARPA совместно с Агентством противоракетной обороны объявило еще в ноябре 2018 года. Компании-претенденты провели "мозговые штурмы" и предоставили Пентагону свои предложения. В итоге корпорация Lockheed Martin получила контракт на сумму 4,442 миллиона долларов на разработку концепции Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense. Как сообщали американские СМИ, "Валькирия" сможет свести на нет преимущество России и Китая в гиперзвуковом оружии. Проект должен быть реализован до 2 мая 2020-го.
Компании Raytheon Missile Systems достался контракт на создание системы SM-3-HAWK (сумма — 4,445 миллиона). Судя по названию, речь идет о дальнейшем развитии зенитных управляемых ракет семейства "Стандарт" RIM-161 SM-3, базирующихся на боевых кораблях. Эти ракеты оснащены боевой информационно-управляющей системой Aegis в стандартных универсальных пусковых ячейках Mk-41 и предназначены для уничтожения различных целей на заатмосферных высотах, но могут быть развернуты и на земле. К 2020-му американцы, невзирая на протесты Москвы, планируют завершить установку противоракет морского и наземного базирования в северной и южной Европе.
Наконец, корпорация Boeing заключила контракт на 4,357 миллиона долларов на разработку концепции Hypervelocity Interceptor Concept for Hypersonic Weapons (HYVINT). У "Боинга" есть опыт работы с гиперзвуком. Двадцать шестого мая 2010-го специалисты корпорации провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider. Боеприпас развил скорость свыше пяти чисел Маха. X-51A планировали принять на вооружение в 2017-м, однако по ряду причин сроки пришлось сдвинуть вправо. По последним данным, ракета поступит в эксплуатацию не раньше 2020-го.
Более подробной информации об этих программах в открытых источниках нет. Не исключено, что некоторые из систем будут базироваться в космосе. В январе этого года замминистра обороны США Майкл Гриффин заявил: "Что касается космического уровня ПРО, то он начинается с сенсоров. Мы должны противостоять региональным гиперзвуковых угрозам России и Китая. Это не связано с межконтинентальными баллистическими ракетами. Эти цели сложнее обнаружить, поэтому надо быть ближе к месту запуска.

Также нам нужен более широкий охват".

Говоря о возможном размещении перехватчиков в космосе, Гриффин сообщил, что этому вопросу будет посвящено отдельное исследование, касающееся, в том числе, эффективности и стоимости развертывания таких систем. Никаких сроков не назвал. Но вероятно, Raytheon, Boeing и Lockheed Martin при разработке концепций перехватчиков гиперзвукового оружия рассмотрят и варианты базирования в космосе.

Лазеры и микроволны

В начале сентября на федеральном сайте госзакупок США опубликован документ от офиса планирования стратегического развития и экспериментов ВВС США (Air Force’s Strategic Development Planning and Experimentation office — SDPE). Пентагон объявляет о начале рыночных исследований по созданию оружия направленной энергии (ОНЭ) для защиты авиабаз от крылатых ракет. Вероятно, это вызвано массовым поступлением на вооружение российского военно-морского флота крылатых ракет семейства "Калибр", а также разработкой схожих ударных комплексов в Китае. Пентагон призвал оборонные компании принять участие в программе, предоставив концепции и технические решения по высокоэнергетическим лазерам (High Energy Lasers) и мощным микроволновым системам (High-Power Microwave Systems), способным справиться c этой угрозой. К испытаниям планируют приступить в 2020 финансовом году.
Эти системы предполагается использовать для защиты передовых авиабаз. Их встроят в комплексную систему ПВО/ПРО, чтобы они работали совместно с "классическими" зенитно-ракетными комплексами. Подчеркивается, что одна из главных целей исследования — изучить эффективность взаимодействия кинетических и энергетических вооружений при выполнении одной задачи.
Напомним, 1 декабря 2018-го в России на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы "Пересвет". Это оружие строго секретное, но, по оценкам экспертов, система решает задачи противовоздушной и противоракетной обороны, а также борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Вероятно, Пентагон решил наверстать отставание и в этой области.
В ноябре прошлого года замминистра обороны США Майкл Гриффин сообщил, что американская армия в течение нескольких лет получит лазерное оружие повышенной мощности, однако для этого Пентагону придется увеличить инвестиции в разработку данных систем в три-четыре раза. Он также упомянул, что военные намерены использовать мощное микроволновое излучение для создания техники, способной выводить из строя беспилотники и высокоточное оружие потенциального противника.
Вместе с тем 5 сентября стало известно, что Пентагон отложил проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах, предназначенного для борьбы с ракетами противника. В марте представители министерства обороны и вооруженных сил запросили 34 миллиона долларов в бюджет 2020-го на пучковое оружие, чтобы испытать его в космосе в 2023 году. Однако демократам в конгрессе это не понравилось, и комитет по ассигнованиям в палате представителей исключил эту статью расходов из своей версии законопроекта.
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Оружие , Армия , Статьи , ВПК , Майкл Гриффин , DARPA , Министерство обороны , Boeing , Пентагон , РИА Новости , Китай , Москва , США
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