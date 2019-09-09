Раскрыты особенности «реально цифрового» Ми-24

Первый боевой модернизированный вертолет Ми-24П-1М стал «реально цифровым»

Владимир Михеев. Первый боевой вертолет Ми-24 в российской армии модернизирован до уровня Ми-24П-1М и стал "реально цифровым", скоро он вернется в летную часть для проведения испытаний, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" ( КРЭТ

Первые вертолеты типа Ми-24 стали поступать на вооружение в СССР в 1976 году.

"Минобороны России нам определило техническое задание, и по этому техзаданию мы сделали первый экземпляр Ми-24П-1М. Мы забрали его из лётной военной части и возвращаем его обратно в модернизированном варианте", — сказал Михеев.

По его словам, после модернизации вертолет Ми-24П-1М стал "реально цифровым" — заменено 90% бортового радиоэлектронного оборудования. "Здесь заменено все: от пилотажных и навигационных систем, систем связи и управления до систем управления оружием. Здесь стоит принципиально новый бортовой комплекс обороны, автопилот от взлёта до посадки, самостоятельный поиск и идентификация целей", — сказал Михеев.