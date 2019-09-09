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Первый боевой модернизированный вертолет Ми-24П-1М стал «реально цифровым» 

РИА Новости 3 часа назад
Раскрыты особенности «реально цифрового» Ми-24
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Первый боевой вертолет Ми-24 в российской армии модернизирован до уровня Ми-24П-1М и стал "реально цифровым", скоро он вернется в летную часть для проведения испытаний, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.
Первые вертолеты типа Ми-24 стали поступать на вооружение в СССР в 1976 году.
"Минобороны России нам определило техническое задание, и по этому техзаданию мы сделали первый экземпляр Ми-24П-1М. Мы забрали его из лётной военной части и возвращаем его обратно в модернизированном варианте", — сказал Михеев.
По его словам, после модернизации вертолет Ми-24П-1М стал "реально цифровым" — заменено 90% бортового радиоэлектронного оборудования. "Здесь заменено все: от пилотажных и навигационных систем, систем связи и управления до систем управления оружием. Здесь стоит принципиально новый бортовой комплекс обороны, автопилот от взлёта до посадки, самостоятельный поиск и идентификация целей", — сказал Михеев.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Владимир Михеев , Министерство обороны , КРЭТ , РИА Новости
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