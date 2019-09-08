В ядерных бомбах США нашли дефекты

США приостановят сборку термоядерных бомб В61-12 и боеголовок W88 из-за недолговечности деталей. В Ассоциации по контролю над вооружениями предполагают, что это увеличит стоимость программы ядерного перевооружения США на несколько миллионов долларов.

Выпуск новой модификации ядерной авиабомбы для самолетов B-1, B-2, и B-52, F-16 и F-22 отложен на полтора года, а боеголовок W88 — на более короткие срок, пишет Defence News со ссылкой на источник в Национальной администрации ядерной безопасности (NNSA). Производство последних входит в программу ядерного перевооружения Соединенных Штатов.

«Выпуск боеприпасов должен был начаться в 2020 году, но к этому сроку не будет изготовлено ни одного образца. Ядерное оружие стоит на боевом дежурстве по 20-30 лет, но стресс-тесты выявили недолговечность компонентов бомбы и боеголовки», — объяснил замглавы NNSA Чарльз Вердон.

Кингстон Реф из ассоциации по контролю над вооружениями считает, что из-за задержек в производстве комплектующих стоимость всей программы увеличится на 7,6 миллиона долларов.