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В ядерных бомбах США нашли дефекты 

Ura.Ru + ещё 2 38 минут назад
В ядерных бомбах США нашли дефекты
Фото: РИА Новости
США приостановят сборку термоядерных бомб В61-12 и боеголовок W88 из-за недолговечности деталей. В Ассоциации по контролю над вооружениями предполагают, что это увеличит стоимость программы ядерного перевооружения США на несколько миллионов долларов.
Выпуск новой модификации ядерной авиабомбы для самолетов B-1, B-2, и B-52, F-16 и F-22 отложен на полтора года, а боеголовок W88 — на более короткие срок, пишет Defence News со ссылкой на источник в Национальной администрации ядерной безопасности (NNSA). Производство последних входит в программу ядерного перевооружения Соединенных Штатов.
«Выпуск боеприпасов должен был начаться в 2020 году, но к этому сроку не будет изготовлено ни одного образца. Ядерное оружие стоит на боевом дежурстве по 20-30 лет, но стресс-тесты выявили недолговечность компонентов бомбы и боеголовки», — объяснил замглавы NNSA Чарльз Вердон.
Кингстон Реф из ассоциации по контролю над вооружениями считает, что из-за задержек в производстве комплектующих стоимость всей программы увеличится на 7,6 миллиона долларов.
Как писало «URA.RU», в мае замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг объяснял разработку США нового ядерного вооружения стремлением сдерживать Россию.
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Комментарии3
Оружие , Армия , Дэвид Трахтенберг , Пентагон , США
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