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Украинский депутат призвал запугать Россию при помощи ракет с «камушками» 

РИА Новости 1 час назад
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины, чтобы «запугать» Россию.
По его словам, ядерного арсенала у страны нет, а обычные ракеты имеют слишком малую дальность полета. В связи с этим Сиротюк призвал установить боеголовку на космическую ракету, которая, по его мнению, точно долетит до Москвы.
"Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу", — отметил он, выступая на молодежном семинаре "Школа патриотизма".
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , Украина , Юрий Сиротюк , Москва
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