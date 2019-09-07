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Иран намерен скапливать отработанный уран 

RT на русском + ещё 20 1 час назад
Иран намерен скапливать отработанный уран
Фото: Reuters
Иран принял решение скапливать отработанный уран. Такой шаг предпринят в связи с отказом от выполнения обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщили в Организации атомной энергии Ирана.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал представитель организации Бехруз Камальванди, Тегеран намерен использовать современные центрифуги для обогащения урана.
В ведомстве добавили, что способны довести обогащение урана до уровня 20%.
Ранее Германия, Франция и Британия в совместном заявлении призвали Тегеран отменить недавнее решение о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, которое нарушает условия СВПД.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , В мире , Безопасность , Бехруз Камальванди , Гумер Исаев , Иран
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