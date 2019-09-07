Иран намерен скапливать отработанный уран

Иран принял решение скапливать отработанный уран. Такой шаг предпринят в связи с отказом от выполнения обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщили в Организации атомной энергии Ирана.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал представитель организации Бехруз Камальванди , Тегеран намерен использовать современные центрифуги для обогащения урана.

В ведомстве добавили, что способны довести обогащение урана до уровня 20%.

Ранее Германия, Франция и Британия в совместном заявлении призвали Тегеран отменить недавнее решение о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, которое нарушает условия СВПД.