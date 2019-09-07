Иран намерен скапливать отработанный уран 

Иран принял решение скапливать отработанный уран. Такой шаг предпринят в связи с отказом от выполнения обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщили в Организации атомной энергии Ирана.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал представитель организации Бехруз Камальванди, Тегеран намерен использовать современные центрифуги для обогащения урана.
В ведомстве добавили, что способны довести обогащение урана до уровня 20%.
Ранее Германия, Франция и Британия в совместном заявлении призвали Тегеран отменить недавнее решение о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, которое нарушает условия СВПД.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.