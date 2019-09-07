США ответили на предложение Путина купить оружие

Представитель американской администрации заявил, что США не рассматривают возможность покупки сверхзвукового оружия у России, сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что Вашингтону это не нужно из-за «сравнительного преимущества» в этой сфере.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести у Москвы гиперзвуковые ударные комплексы.
В начале года Путин упомянул о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» с дальностью полета более тысячи километров. Она может применяться на надводных и подводных кораблях.
Американские военные не так давно начали работу над ракетой ARRW класса «воздух — земля», а также разработки гиперзвуковой ракеты HCSW дальнего радиуса действия.