В США ответили на предложение Путина купить оружие

Представитель американской администрации заявил, что США не рассматривают возможность покупки сверхзвукового оружия у России сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что Вашингтону это не нужно из-за «сравнительного преимущества» в этой сфере.

В начале года Путин упомянул о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» с дальностью полета более тысячи километров. Она может применяться на надводных и подводных кораблях.

Американские военные не так давно начали работу над ракетой ARRW класса «воздух — земля», а также разработки гиперзвуковой ракеты HCSW дальнего радиуса действия.