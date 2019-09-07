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В США ответили на предложение Путина купить оружие 

Рамблер + ещё 28 35 минут назад
США ответили на предложение Путина купить оружие
Фото: Reuters
Представитель американской администрации заявил, что США не рассматривают возможность покупки сверхзвукового оружия у России, сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что Вашингтону это не нужно из-за «сравнительного преимущества» в этой сфере.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести у Москвы гиперзвуковые ударные комплексы.
В начале года Путин упомянул о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» с дальностью полета более тысячи километров. Она может применяться на надводных и подводных кораблях.
Американские военные не так давно начали работу над ракетой ARRW класса «воздух — земля», а также разработки гиперзвуковой ракеты HCSW дальнего радиуса действия.
Оружие , Армия , Войска , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , США
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