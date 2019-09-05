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Украинский генерал нашел в США замену «москитному флоту» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 54 минуты назад
Украине следует заменить свой «москитный флот» американскими фрегатами, считает генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника главного управления разведки минобороны страны Юрий Радковец. По его словам, это позволит превратить Украину в «субъект геополитики».
Радковец заявил, что Украина является «морским государством», однако забыла об этом. «Не эта политика „москитного флота“ должна быть», — приводит его слова РИА «Новости».
Украина, считает он, должна иметь полноценные военно-морские силы. Радковец признал, что создавать их «дорого, хлопотно», однако «пути есть — это брать фрегаты у американцев».
Ранее бывший главнокомандующий ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук заявлял, что «москитный флот» Украины абсолютно бесполезен против ВМФ России.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала украинскую идею «москитного флота».
В последнее время Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.
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Комментарии2
Оружие , Армия , Видео , Сергей Гайдук , Министерство обороны , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , США
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