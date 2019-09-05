США назвали срок размещения запрещенных ракет

США планируют поставить на вооружение запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые высокоточные ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов. Об этом заявил и.о. министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти, передает ТАСС.

По его словам, такой срок поставили разработчики, заявившие о планах перепрограммировать ракеты так, что их возможности выйдут за рамки ДРСМД. «Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем», — уточнил он.

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18 августа Министерство обороны Соединенных Штатов провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии летные испытания крылатой ракеты наземного базирования, которые были бы запрещены ДРСМД, если бы соглашение действовало на тот момент. Снаряд преодолел более 500 километров и успешно поразил цель.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.