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Россию защитит «Князь Олег» 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» «Князь Олег» войдет в состав Тихоокеанского флота. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Главкомате Военно-морского флота (ВМФ).
Собеседник издания рассказал, что «Князь Олег» должен поступить в распоряжение флота в 2020 году. Для крейсера уже подготовили экипаж, который находится в Северодвинске и готовится принять корабль у строителей.
Изначально подлодку хотели отправить в состав Северного флота, однако планы Минобороны изменились. Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что и Тихоокеанский, и Северный флот получат по пять новейших ракетных крейсеров.
После получения «Князя Олега» в составе Тихоокеанского флота будет четыре ракетных подлодки: три субмарины проекта «Борей» и ракетный крейсер «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар», который перебросили с Северного флота в 2008 году.
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Оружие , Армия , Видео , Олег Князь , Министерство обороны
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