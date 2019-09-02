«Ангаре» предъявили претензии 

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российские ракеты-носители «Ангара» не соответствуют требованиям Минобороны. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Борисов отметил, что из-за срывов по «Ангаре» было потеряно много времени.
«Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало «Ангару» основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению», — заявил вице-премьер.
Пробные запуски легкой «Ангары-1.2ПП» и тяжелой «Ангары-А5» прошли в 2014 году с космодрома Плесецк.
Сейчас на космодроме Восточный строится стартовый ствол под «Ангару» из расчета на десять пусков в год. Первый запуск «Ангары-А5» с Восточного ожидается в конце 2023 года.
В семейство «Ангара» входят унифицированные ракеты-носители легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 тонны. С их помощью планируется выводить на орбиту космические аппараты всех типов: спутники, корабли и автоматические межпланетные станции.