«Ангаре» предъявили претензии

Борисов отметил, что из-за срывов по «Ангаре» было потеряно много времени.

«Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало «Ангару» основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению», — заявил вице-премьер.

Пробные запуски легкой «Ангары-1.2ПП» и тяжелой «Ангары-А5» прошли в 2014 году с космодрома Плесецк.

Сейчас на космодроме Восточный строится стартовый ствол под «Ангару» из расчета на десять пусков в год. Первый запуск «Ангары-А5» с Восточного ожидается в конце 2023 года.

В семейство «Ангара» входят унифицированные ракеты-носители легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 тонны. С их помощью планируется выводить на орбиту космические аппараты всех типов: спутники, корабли и автоматические межпланетные станции.